83 مليون درهم استثمارات «دناتا» في محطة شحن بمطار غرب سيدني

توسع «دناتا» نطاق عملياتها في قطاع الطيران الأسترالي مع بدء خدماتها في مطار غرب سيدني الدولي «نانسي بيرد والتون»، مستثمرة نحو 83 مليون درهم في إنشاء محطة متخصصة للشحن الجوي، إلى جانب تطوير منشأة جديدة لتموين الطائرات، والاستعداد لتشغيل صالة للضيافة، في خطوة تعزز حضورها في أحد الأسواق الحيوية لخدمات الطيران والخدمات اللوجستية.

وتستهدف الشركة تشغيل محطة الشحن الجديدة خلال ديسمبر المقبل، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف طن سنوياً عند اكتمال نمو عملياتها. كما تخطط لافتتاح مركز لتموين الطائرات خلال عام 2027، بطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين وجبة سنوياً، لتوفير خدمات متكاملة لشركات الطيران العاملة عبر المطار الجديد.

وبدأت «دناتا» عملياتها بالتزامن مع انطلاق الرحلات التجارية في المطار، إذ تولت تموين أول رحلة ركاب داخلية في 25 أكتوبر الجاري، قبل أن تقدم خدمات المناولة الأرضية لأول رحلة دولية في اليوم التالي، لتكون ضمن الشركات المشاركة في تشغيل المطار منذ انطلاق عملياته.

بنية متكاملة للشحن

وتبلغ مساحة محطة الشحن الجديدة 5 آلاف متر مربع، وتقع ضمن منطقة مخصصة للشحن الجوي تعمل على مدار الساعة. وستضم المحطة أنظمة متطورة لمناولة البضائع ومرافق للتعامل مع الشحنات الحساسة لدرجات الحرارة، بما يدعم نقل مجموعة متنوعة من البضائع ويلبي احتياجات قطاعات تجارية متعددة.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 50 وظيفة مباشرة خلال مرحلته الأولى، مع إمكانية زيادة عدد العاملين بالتوازي مع نمو أحجام الشحن والطلب على الخدمات اللوجستية.

ويمتد الاستثمار إلى قطاع تموين الطائرات، عبر تطوير منشأة جديدة بمساحة 3250 متراً مربعاً، قادرة على إنتاج ما يصل إلى 3 ملايين وجبة سنوياً. ومن المنتظر أن يوفر المركز أكثر من 200 وظيفة مباشرة خلال السنوات العشر المقبلة.

وإلى حين دخول المنشأة الجديدة الخدمة، ستعتمد «دناتا» على مرافقها الحالية في مطار سيدني كينغسفورد سميث لتوفير الوجبات للرحلات المنطلقة من المطار الجديد. ويتيح الجمع بين مرافق الشحن والتموين داخل المطار تعزيز التكامل التشغيلي وتقليص الاعتماد على المنشآت الخارجية.

صالة دولية جديدة

وفي قطاع الضيافة، تستعد الشركة لافتتاح صالة «ذا رايلي»، وهي أول صالة للمسافرين الدوليين في المطار، على أن تبدأ استقبال المسافرين المؤهلين خلال نوفمبر المقبل. وستستلهم الصالة خدماتها من التنوع الثقافي والغذائي في منطقة غرب سيدني، مع التركيز على المكونات والمنتجات المحلية، بما يتيح فرصاً للتعاون مع الموردين والمنتجين في المنطقة.

ويستند توسع «دناتا» إلى قاعدة تشغيلية واسعة في أستراليا، حيث توظف الشركة نحو 8 آلاف شخص في خدمات المناولة الأرضية والشحن وتموين الطائرات والضيافة. وتدعم عملياتها أكثر من 107 آلاف حركة طيران سنوياً، وتتولى مناولة نحو 300 ألف طن من الشحنات الجوية، إلى جانب إنتاج وتقديم أكثر من 54 مليون وجبة سنوياً لشركات الطيران.

ويمنح دخول الشركة إلى مطار غرب سيدني فرصة لتوسيع نطاق خدماتها مع نمو حركة المسافرين والشحن الجوي، مستفيدة من المرافق الجديدة وتكامل خدمات المناولة والشحن والتموين والضيافة ضمن موقع واحد.