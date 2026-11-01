«طيران الإمارات» ترفع مقاعد السياحية الممتازة من الهند 80.2%

توسع «طيران الإمارات» نطاق الدرجة السياحية الممتازة في السوق الهندية، مع زيادة السعة المقعدية المخصصة لها بنسبة 80.2% خلال نوفمبر 2026 على أساس سنوي، لتصل إلى 2537 مقعداً أسبوعياً، في خطوة تعكس توجه الناقلة نحو تنويع منتجات السفر وتعزيز خيارات الراحة للمسافرين في واحدة من أهم أسواقها الدولية.

ووفقاً لتحليل بيانات السعة المقعدية الصادرة عن شركة «سيريوم» (Cirium) المتخصصة في تحليلات الطيران، ارتفع عدد مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على رحلات الناقلة من الهند إلى 2537 مقعداً أسبوعياً خلال نوفمبر الجاري، مقارنة بنوفمبر 2025، بزيادة بلغت 80.2%، كما سجلت السعة نمواً بنسبة 73.4% مقارنة بسبتمبر 2026.

ويأتي هذا التوسع في ظل توجه شركات الطيران إلى تطوير فئات سفر توفر مستويات أعلى من الراحة والخدمات مقارنة بالدرجة السياحية التقليدية، مع أسعار تقل عادة عن درجة رجال الأعمال. ويتيح هذا المنتج للناقلات تنويع خيارات المسافرين وتعزيز الاستفادة التجارية من السعة المتاحة، عبر استقطاب شرائح تبحث عن تجربة سفر أكثر تميزاً.

6 مدن هندية

واعتباراً من 25 أكتوبر الجاري، وسعت «طيران الإمارات» إتاحة الدرجة السياحية الممتازة لتشمل جميع رحلاتها من وإلى دلهي وكولكاتا، ليرتفع عدد المدن الهندية التي تتوافر فيها هذه الدرجة إلى ست مدن من أصل تسع مدن تخدمها الناقلة في الهند.

وبذلك أصبحت الدرجة السياحية الممتازة متاحة على نحو نصف رحلات «طيران الإمارات» الأسبوعية من الهند، والبالغ عددها 168 رحلة، ما يوسع نطاق وصول المسافرين إلى هذا المنتج عبر شبكة الناقلة في السوق الهندية.

وشملت التوسعات تشغيل طائرة «إيرباص A380» للمرة الأولى على إحدى الرحلات الأربع اليومية بين دبي ودلهي، لتصبح العاصمة الهندية ثالث مدينة في البلاد تستقبل الطائرة العملاقة ضمن شبكة «طيران الإمارات».

كما خصصت الناقلة طائرات «بوينغ 777» المجددة للرحلات اليومية الثلاث الأخرى إلى دلهي، بتصميم يضم أربع درجات سفر هي الأولى ورجال الأعمال والسياحية الممتازة والسياحية، بدلاً من التصميم السابق الذي يضم ثلاث درجات.

وفي كولكاتا، أصبحت الدرجة السياحية الممتازة متاحة على جميع الرحلات الأسبوعية الاثنتي عشرة بين المدينة ودبي، مقارنة بخمس رحلات أسبوعياً في السابق، ما يوسع الخيارات المتاحة للمسافرين على هذا الخط.

ويعكس هذا التوسع توجهاً نحو تطوير مزيج المنتجات على الرحلات القائمة، بالتوازي مع زيادة انتشار الدرجة السياحية الممتازة عبر مزيد من الوجهات. كما يوفر للمسافرين من الهند خيارات أوسع للسفر عبر دبي إلى الأسواق الدولية، مع مستويات مختلفة من الراحة والخدمات.

ومع اتساع نطاق هذه الدرجة في السوق الهندية، تعزز «طيران الإمارات» حضور منتجاتها المتميزة ضمن شبكتها، مستفيدة من تنوع وجهاتها وكثافة رحلاتها بين الهند ودبي، بما يمنح المسافرين مرونة أكبر في اختيار تجربة السفر التي تناسب احتياجاتهم.