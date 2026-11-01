الإمارات تترقب أسبوعاً حافلاً بالنتائج وتوزيعات الأرباح

تتجه أنظار المستثمرين إلى أسواق المال الإماراتية خلال الأسبوع الممتد من 1 إلى 6 نوفمبر 2026، مع جدول مزدحم بالأحداث المؤثرة في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، يتصدرها إعلان نتائج الربع الثالث، واستحقاقات الأرباح النقدية، واجتماعات الجمعيات العمومية، إلى جانب مستجدات الطروح الأولية.

وفي سوق دبي المالي، تنطلق الفعاليات باجتماع مجلس إدارة الاتحاد العقارية في 2 نوفمبر لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث من عام 2026، فيما يشهد يوم 3 نوفمبر زخماً كبيراً مع اجتماع مجلس إدارة شعاع كابيتال لاتخاذ قرار يتعلق بأعمال الشركة، ومناقشة سلامة نتائجها المالية للربع الثالث، إلى جانب اجتماع تعليم القابضة لمناقشة أمور العمل الاعتيادية.

كما يترقب المستثمرون انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم دي آي بي هولدينغ يوم 3 نوفمبر، قبل إعلان سعر الطرح النهائي في اليوم التالي، وهو أحد أبرز الأحداث المرتقبة في السوق خلال الأسبوع.

وفي السياق ذاته، تعقد مجموعة تيكوم وسوق دبي المالي ومصرف عجمان اجتماعات مع المحللين لمناقشة نتائج الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2026، ما يوفر مؤشرات مهمة حول أداء القطاعات العقارية والمالية والتشغيلية.

ويبلغ الأسبوع ذروته في 4 نوفمبر مع انعقاد الجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية للتصويت على توزيع أرباح خاصة لمرة واحدة، في خطوة تحظى باهتمام واسع من المستثمرين الباحثين عن العوائد النقدية، بالتزامن مع اجتماع مجلس إدارة تعاونية الاتحاد لمناقشة نتائج الربع الثالث، ومراجعة الأعمال التشغيلية لكل من سكون تكافل وسكون للتأمين.

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيستهل الأسبوع بانعقاد الجمعية العمومية لشركة بيت الاستثمار الخليجي في 1 نوفمبر للنظر في استقالة أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد.

ويشهد يوم 2 نوفمبر أحقية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لـمصرف أبوظبي الإسلامي، فيما يناقش مجلس إدارة ألفا ظبي القابضة بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، وتعقد شركة أريد مؤتمراً هاتفياً لمناقشة نتائجها المالية.

وفي 3 نوفمبر، يجتمع مجلس إدارة ألف للتعليم لمراجعة نتائج الفترة المالية المنتهية في سبتمبر الماضي، بينما تتواصل إفصاحات الشركات يوم 4 نوفمبر عبر مؤتمر هاتفي لشركة ألفا داتا لإعلان نتائج الربع الثالث، إضافة إلى اجتماعات مجالس إدارات أغذية وبرجيل القابضة والخليج الاستثمارية وأسمنت الخليج لمناقشة النتائج المالية.

كما تناقش الخزنة العالمية القابضة أعمال التفتيش والامتثال الجارية مع الجهات الرقابية، في حين يشهد يوم 5 نوفمبر استحقاق الأرباح النقدية لشركة أدنوك للحفر بواقع 8.03 فلوس للسهم عن الربع الثالث من 2026، إلى جانب اجتماع مجلس إدارة سيراميك رأس الخيمة لمراجعة نتائجها المالية.

ويعكس جدول الأحداث المكثف استمرار التركيز على موسم نتائج الأعمال للربع الثالث، الذي يمثل عاملاً رئيساً في تحديد توجهات المستثمرين وأداء الأسهم خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب خاص لتوزيعات الأرباح والطروح الجديدة والإفصاحات المالية للشركات القيادية في السوقين.

أبرز أحداث الأسبوع:

2 نوفمبر

الاتحاد العقارية تناقش البيانات المالية للربع الثالث

مصرف أبوظبي الإسلامي أحقية الاكتتاب في أسهم حقوق أولوية

ألفا ظبي القابضة تناقش البيانات المالية للربع الثالث

أريد تناقش البيانات المالية للربع الثالث

3 نوفمبر

شعاع كابيتال مجلس إدارة - اتخاذ قرار بالتمرير يتعلق بأعمال الشركة

سلامة تناقش البيانات المالية للربع الثالث

تعليم القابضة تناقش أمور العمل الاعتيادية

دي آي بي هولدينغ انتهاء فترة الاكتتاب في الطرح

مجموعة تيكوم اجتماع محللين

سوق دبي المالي اجتماع محللين

مصرف عجمان اجتماع محللين

ألف للتعليم تناقش البيانات المالية للربع الثالث

4 نوفمبر

دي آي بي هولدينغ إعلان سعر الطرح النهائي تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح

تعاونية الاتحاد تناقش البيانات المالية للربع الثالث

سكون تكافل اجتماع مجلس إدارة مراجعة عامة لأعمال الشركة

سكون للتأمين مجلس إدارة مراجعة عامة لأعمال الشركة

إعمار العقارية جمعية عمومية عادية للتصويت على توزيع أرباح خاصة لمرة واحدة

ألفا داتا تناقش البيانات المالية للربع الثالث

أغذيةأبوظبي تناقش البيانات المالية للربع الثالث

برجيل القابضة تناقش البيانات المالية للربع الثالث

الخليج الاستثمارية تناقش البيانات المالية للربع الثالث

أسمنت الخليج تناقش البيانات المالية للربع الثالث

الخزنة العالمية القابضة تناقش أعمال التفتيش القائمة من إدارة التفتيش والامتثال لدى هيئة الأوراق المالية

5 نوفمبر

أدنوك للحفراستحقاق أرباح نقدية بواقع 8.03 فلوس للسهم عن الربع الثالث 2026

سيراميك رأس الخيمة تناقش البيانات المالية للربع الثالث