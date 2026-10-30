625 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 10 أشهر

واصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي منذ مطلع عام 2026، مسجلاً 625 مليار درهم تصرفات نتجت عن 181909 معاملات، في مؤشر على استمرار الزخم والطلب القوي من المستثمرين المحليين والدوليين.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن المبيعات العقارية استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة التصرفات، مسجلة نحو 412 مليار درهم من خلال 134748 صفقة، بما يعادل نحو 66% من إجمالي قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة.

وسجلت الرهون العقارية نحو 164 مليار درهم عبر 39478 معاملة، مستحوذة على نحو 26.2% من إجمالي قيمة التصرفات، في حين بلغت قيمة الهبات نحو 49 مليار درهم من خلال 7683 معاملة، بحصة تقارب 7.8%.

وتعكس هذه المستويات من العمليات استمرار النشاط القوي في سوق دبي العقارية خلال 2026، سواء من خلال عمليات البيع والشراء أو النشاط التمويلي، بالتزامن مع استمرار الطلب من المستثمرين والمشترين على مختلف فئات المنتجات العقارية.

وواصل قطاع سوق المشاريع قيد الإنشاء زخمه، مسجلاً 196.3 مليار درهم من إجمالي المبيعات عبر 90760 صفقة، في حين بلغت مبيعات العقارات الجاهزة 215.6 مليار درهم عبر 43988 صفقة.

وتصدر الخليج التجاري أبرز المناطق من حيث قيمة المبيعات المسجلة في البيانات، بنحو 22.6 مليار درهم عبر 5399 صفقة، تلاه مدينة المطار بنحو 18.3 مليار درهم عبر 12787 صفقة. وجاءت منطقة اليلايس 1 بقيمة 16.6 مليار درهم عبر 3929 صفقة، ثم جزر دبي (نخلة ديرة سابقاً) بنحو 13.8 مليار درهم عبر 3745 صفقة، في حين سجلت نخلة جميرا مبيعات بنحو 12.7 مليار درهم من خلال 950 صفقات.

وبلغت التصرفات العقارية خلال شهر أكتوبر 2026 نحو 52 مليار درهم عبر 17019 صفقة، توزعت على 34.1 مليار درهم مبيعات عبر 11605 صفقات، و12.6 مليار درهم رهوناً عبر 3973 صفقة، و5.4 مليارات درهم هبات عبر 990 صفقة.