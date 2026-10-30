موانئ دبي العالمية تناول 64.3 مليون حاوية نمطية خلال 9 أشهر

سجلت مجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) مناولة إجمالية بلغت 64.27 مليون حاوية نمطية عبر جميع محطاتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتحافظ على زخم عملياتها التشغيلية واتساع حضورها في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية عالمياً، رغم التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.

وبحسب وثيقة صادرة عن المجموعة، بلغت أحجام المناولة خلال الربع الثالث من العام الجاري 21.5 مليون حاوية نمطية، مقابل نحو 24 مليون حاوية في الفترة المقابلة من عام 2025، بدعم من الأداء الإيجابي لعدد من المناطق الرئيسية ضمن محفظة المجموعة، وفي مقدمتها آسيا والمحيط الهادئ والهند، والأمريكتان وأستراليا، بما يعكس تنوع انتشارها الجغرافي وقوة حضورها في الأسواق العالمية.

وتعكس نتائج المجموعة مرونة نموذج أعمالها وتنوع محفظتها الجغرافية والتشغيلية، بما يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات التي تشهدها التجارة العالمية، لا سيما في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة. كما تسهم شبكة محطاتها المتكاملة وانتشارها في الأسواق الرئيسية في تعزيز كفاءة العمليات واستمرارية تدفق البضائع، وتوفير حلول مرنة لسلاسل الإمداد، بما يدعم مكانتها شريكاً رئيسياً في حركة التجارة الدولية.

وأظهرت البيانات أن ميناء جبل علي سجل مناولة 403 آلاف حاوية نمطية خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي المناولة نحو 3.5 ملايين حاوية خلال الأشهر التسعة الأولى.

الأسواق الخارجية

وعلى مستوى الأداء الجغرافي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، برزت منطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند باعتبارها أكبر مساهم في أحجام المناولة، بإجمالي بلغ 34.35 مليون حاوية نمطية، مقارنة بنحو 33.32 مليون حاوية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 3.1%. وعلى مستوى الربع الثالث، واصلت المنطقة أداءها الإيجابي، مسجلة مناولة 11.73 مليون حاوية، مقابل 11.6 مليون حاوية في الفترة المقابلة من عام 2025، بنمو 1.3%، بما يعزز مكانتها ضمن أبرز محركات النمو في شبكة المجموعة العالمية.

كما سجلت منطقة الأمريكتين وأستراليا أداءً إيجابياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع ارتفاع أحجام المناولة إلى 10.8 ملايين حاوية نمطية، مقارنة بنحو 10.39 ملايين حاوية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 3.9%. وعلى مستوى الربع الثالث، ارتفعت أحجام المناولة إلى 3.7 ملايين حاوية نمطية، مقابل 3.6 ملايين حاوية خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بنمو نسبته 2%، بما يعكس استمرار الأداء الإيجابي في أسواق المنطقة.

وفي المقابل، بلغت أحجام المناولة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا نحو 6 ملايين حاوية نمطية خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بنحو 8.8 ملايين حاوية في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما سجلت المنطقة إجمالي مناولة بلغ 19.12 مليون حاوية نمطية خلال الأشهر التسعة الأولى، مقابل 25.7 مليون حاوية خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أما على مستوى المحطات الموحدة، فقد بلغت المناولة 11.6 مليون حاوية نمطية خلال الربع الثالث، مقابل 14.3 مليون حاوية في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما وصل إجمالي المناولة خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 35.4 مليون حاوية، مقارنة بنحو 41.7 مليون حاوية.

تنوع جغرافي

وتسلط النتائج الضوء على تنوع محفظة «دي بي ورلد» العالمية، مع استمرار تحقيق النمو في عدد من الأسواق الرئيسية، ولا سيما آسيا والمحيط الهادئ والهند والأمريكتين وأستراليا، إلى جانب الأداء الإيجابي للمحطات خارج ميناء جبل علي، بما يعكس أهمية الانتشار الجغرافي في تعزيز حضور المجموعة في حركة التجارة العالمية ودعم عملياتها عبر مختلف الأسواق.