دبي أحد أكثر أسواق السيارات الفاخرة ديناميكية في العالم

أكد عمر الخشن المدير التنفيذي، عمليات «كاديلاك» الدولية والشرق الأوسط، أن دبي تعد أحد أكثر أسواق السيارات الفاخرة ديناميكية في العالم. فهي تجمع الشركات الدولية، إلى جانب قطاعات السياحة، التصميم والتقنية، وبالطبع العملاء الذين يتمتّعون بكثير من المعرفة، ويتميّزون بانفتاحهم على التجارب الجديدة.

وقال في تصريحات لـ «البيان»: كل هذا يجعل الإمارات تحظى بأهمّية استراتيجية لدى «كاديلاك»، وذلك باعتبارها سوقاً ذا أولوية ومنصّة إقليمية لاستعراض ما لدينا من تقنيات جديدة. وما يحقق نجاحاً في الإمارات، يمكن أن يؤثر بالتوقعات المرتبطة بباقي أنحاء المنطقة. وتكمُن فرصتنا بتوفير مجموعة من العناصر المتميّزة معاً، والتي تشمل الحضور المتألّق والحِرَفية العالية والأداء القوي والتقنيات المتطوّرة، إلى جانب تجربة المُلكية المخصَّصة بدرجة أعلى.

وقال إننا دخلنا 2026 بزخم قوي. ولقد ارتفعت مبيعات «كاديلاك الشرق الأوسط» بنسبة سنوية بلغت 7 % تقريباً خلال 2025. وتشكّل الإمارات والسعودية والعراق أسواقنا الرئيسة من ناحية الحجم، بينما تكسب العديد من الأسواق الأخرى حصّة متزايدة. ولقد تسارع الزخم بشكل كبير بنهايات الفصل الثالث، مع كسر شهر سبتمبر للأرقام القياسية.

وأضاف: بينما واجه قطاع المنتَجات الأصلية الفاخرة انخفاضاً هذه السنة بمقدار 35 % تقريباً حتى سبتمبر، إلا أن «كاديلاك» قد شهدت انخفاضاً سنوياً بنسبة 25 % فقط. لكن من ناحية أخرى، حقّقت العلامة التجارية زيادة سنوية بمقدار 0.4 %. وتبقى عائلة «إسكاليد» محورية ضمن هذا الأداء، مع تحقيق المجموعة بكاملها لمبيعاتها الأعلى على الإطلاق في شهر سبتمبر. كما سجّلت عائلة المركبات الكهربائية أحجام مبيعات قياسية الشهر الماضي.

وأوضح: تتمتّع «كاديلاك» بما يزيد على 120 سنة من الريادة ضمن قطاع السيارات، في ما يتعلّق بالجودة والابتكار، وهي تُرسي المعايير الدولية بمجال النقل الفاخر. واليوم، نحن نرتكز على هذا الإرث الغني ونطوّره للأفضل، وفق منظور واضح، يركّز على الفخامة العصرية. وهذا يعني تقديم تصاميم دراماتيكية، وأداءً محسَّناً، وتقنيات ذكية، وتجربة مُلكية شخصية جداً. ومع «سوبر كروز»، النظام المتقدّم لمساعَدة السائق الذي سيتم طرحه قريباً، ونظام صوت AKG الغامر مع تقنية «دولبي أتموس»، وتقنية Google Built-In المدمَجة مع ميّزة Gemini، فإن الخدمات المتصلة وقدرات تحديث البرمجيات عبر الأثير، تُعتبَر مهمّة جداً، كونها تجعل الرحلة أكثر راحة وبداهة وتميّزاً.

وقال: ساعدت مجموعتنا الكهربائية بإعادة تعزيز موقع «كاديلاك» كعلامة تجارية بارزة من ناحية التقنيات والتصميم ضمن الفئة الفخمة. وتمنح عائلتنا من المركبات الكهربائية الخمس العملاء خيارات متعدّدة، وهي تستقطب عملاء جدداً إلى العلامة التجارية. وهذا أمر مهم، كون المجموعة تعزز مؤهّلاتنا وقدراتنا المرتبطة بالتصميم والهندسة والتقنية.

وتوقع أن تصبح المركبات الكهربائية دافعاً ذا أهمية متزايدة للنمو في الإمارات وباقي أنحاء المنطقة، لكن مستوى التبنّي سيختلف بحسب السوق. فالبُنية التحتيّة المخصَّصة للشحن، السياسات، الأسعار وسوق المركبات المستعمَلة، هي عناصر ذات تأثير بهذا المجال. وبالتالي، فإن العميل هو من سيحدد سرعة الانتقال إلى هذه المركبات. وفي ما يتعلّق بالمستقبل المنظور، ستوجد المركبات الكهربائية ومركبات محرّكات الاحتراق الداخلي جنباً إلى جنب.

وأضاف: ساهم النمو في دبي بتعزيز الطلب على المركبات التي تجمع بتألق بين الحضور والمساحة والراحة والتقنية والمرونة. وهذا أمر ملائم بشكل طبيعي بالنسبة إلى «إسكاليد»، أكان يتم استخدامها كجزء من الحياة العائلية، أم في الأعمال أو متطلّبات الضيافة، أو السفر لمسافات طويلة. وتوفر حالياً مجموعة «إسكاليد» أساليب تعبير مختلفة عن هوية «كاديلاك»، بما في ذلك «إسكاليد»، و«إسكاليد ESV»، و«إسكاليد-V»، و«إسكاليد IQ» و«إسكاليد IQL». وهذا من شأنه أن يمنح العملاء المزيد من الخيارات، بينما يحافظ على الحضور المهيب الذي جعل «إسكاليد» أيقونة بارزة بحدّ ذاتها.

وقال: الفرصة القادمة تتمثّل بتعميق العلاقة المرتبطة بالملكية. فالعملاء من أصحاب الملاءة المالية العالية، يتوقّعون التميّز والتقدير والمزايا المخصصة لهم، واستمرارية الخدمة. ولهذا السبب، نعمل بشكل حثيث على الارتقاء بعمليات مبيعات التجزئة والتسليم وخدمات ما بعد البيع في الإمارات، وباقي أرجاء المنطقة.

وأضاف: إن الحكم على عنصر الفخامة يسري على الرحلة بكاملها، وليس فقط عند لحظة الشراء. وتقوم أولويتنا على جعل تجربة «كاديلاك» تتميّز بالاستمرارية والخصوصية والسهولة، بدءاً من فرصة الاستكشاف الرقمي، مروراً بزيارة صالة العرض، وصولاً إلى اختبار القيادة والتسليم والرعاية ما بعد البيع. ونحن نعمل مع شركائنا من الوكلاء لأجل تطوير الكثير من النواحي المختلفة، بما فيها معايير التجزئة، المعرفة بالمنتَج، اختبارات القيادة، المتابَعة مع العميل، إدارة علاقات العملاء، وتقديم الخدمات. كما أننا نضع في تصرف الوكلاء الأدوات اللازمة لتوفير المركبات الكهربائية ومركبات محرّكات الاحتراق الداخلي معاً بكل ثقة.

وقال: تتركز أولوياتنا في الإمارات والمنطقة بأسرها على تعزيز الولاء، وبناء الثقة بالمركبات الكهربائية، وتحسين مستويات رضا العملاء، والتوسع إلى خارج حدود المراكز التقليدية للفخامة. والهدف يتمحور حول الانتقال من مجرَّد بيع المركبات إلى بناء علاقة متميّزة خاصّة بالملكية.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي بالنسبة لنا هو طريقة لجعل المركبة تقدّم المزيد من المساعَدة، وتتمتّع بمزيد من البداهة، وتكون شخصية أكثر. وبالتالي، يقوم هذا على تبسيط التفاعل، وتحسين إمكانية الوصول للخدمات، ومساعَدة المركبة على التطوّر بواسطة البرمجيات. وقبل شهور قليلة، قمنا بطرح ميّزة Gemini من خلال تحديث عبر الأثير، شمل المركبات المؤهَّلة من طراز 2025 وما بعده، والمزوَّدة بتقنية Google Built-In المدمجة. ومع Gemini، يستطيع المالكون التفاعل مع مركباتهم بطريقة طبيعية أكثر، دون الحاجة لحفظ الأوامر أو تكرارها. كما ترتكز «كاديلاك» على خبرات «جنرال موتورز» في ما يخصّ المساعَدة المتقدّمة للسائق، وتقوم بتطويرها للأفضل.

وأكد أن الفرص كبيرة جداً فعلاً. فالشرق الأوسط يصبح أكثر ثراءً وأكثر اتصالاً على الصعيد الدولي، وأكثر اهتماماً بالتقنيات الحديثة والتصاميم اللافتة والتجارب المتميّزة. كما أن هذا يترافق مع زيادة في المنافَسة، لذلك يجب أن تحظى «كاديلاك» بالاهتمام بفضل قوّة مجموعة منتجاتها، والتوفير المستدام للمنتَجات والخدمات، والتجارب المتميّزة التي تولدها للعملاء.

وقال إنه بحلول 2030، فإن طموحنا يرتكز على تعزيز نمو العلامة التجارية، وتوسعة نطاق تبنّي المركبات الكهربائية، توافقاً مع مستوى الطلب من العملاء، وتحسين العمليات المرتبطة بمبيعات التجزئة والخدمات، واستخدام البرمجيات والاتصالات ورياضة السيارات لتمتين العلاقة أكثر مع العملاء. وسوف نقيس مستوى النجاح من خلال النمو، والحصة المستدامة في السوق، وولاء العملاء، وجودة ما يقدّمه الوكلاء، ومستوى الاهتمام والتقدير اللذين تحظى بهما العلامة التجارية.