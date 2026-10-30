الإمارات.. الذهب يتراجع أكثر من 6 دراهم في آخر جلسات الأسبوع



تراجعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، إذ انخفض سعر غرام الذهب عيار 24 بأكثر من 6 دراهم، وشمل التراجع مختلف الأعيرة، فيما سجلت الفضة انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بتعاملات أمس.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 481.75 درهماً مقابل 488 درهماً أمس، بتراجع 6.25 دراهم، فيما هبط عيار 22 بمقدار 5.50 دراهم إلى 446.25 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 427.75 درهماً، وعيار 18 نحو 366.75 درهماً. كما تراجع سعر غرام الفضة إلى 6.08 دراهم مقابل 6.29 دراهم أمس، بانخفاض 0.21 درهم، فيما بلغت الأونصة 189.12 درهماً.



الذهب



عيار 24: 481.75 درهماً

عيار 22: 446.25 درهماً

عيار 21: 427.75 درهماً

عيار 18: 366.75 درهماً



الفضة



الغرام: 6.08 دراهم

الأونصة: 189.12 درهماً

الكيلوغرام: 6080.34 درهماً