«ثرا كونكت» يربط المستثمرين بالشركات الناشئة في عجمان

شكّلت الفعاليات المصاحبة للنسخة الأولى من ملتقى «ثرا كونكت»، الذي نظمته غرفة عجمان، بالتزامن مع إطلاق منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، منصة عملية لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وربط رأس المال بالأفكار المبتكرة، وفتح مسارات جديدة لنمو الشركات الناشئة في الإمارة.

وجاءت الفعاليات لتترجم مستهدفات المنظومة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى فرص عملية للتعاون والاستثمار، وفي مقدمها تحقيق قيمة مضافة تراكمية لا تقل عن 700 مليون درهم لاقتصاد عجمان، وتمكين 100 شركة من التأسيس أو الانتقال إلى الإمارة أو التوسع فيها، إلى جانب الإسهام في توفير 3,135 فرصة عمل مباشرة.

شراكات إعلامية لتعزيز الحضور الاقتصادي

وشهد الملتقى مشاركة ست جهات إعلامية، هي أبوظبي للإعلام، ووكالة أنباء الإمارات «وام»، والمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، وصحيفة «البيان»، ومنصة «ومضة»، ومجلة «إنتربرينور الشرق الأوسط»، بهدف توسيع نطاق التغطية الإعلامية للمبادرات الاستثمارية، وتعزيز وصولها إلى مجتمع الأعمال داخل الدولة وخارجها.

وبرزت مجلة «إنتربرينور الشرق الأوسط» في تغطية تجارب المؤسسين والشركات الناشئة، فيما أدار وسام يونان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن سي ميديا»، ناشر المجلة، الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «بعين المستثمر»، التي تناولت منظور المستثمرين في تقييم المشاريع والفرص الواعدة.

اتفاقيات لتعزيز التعاون الاستثماري

وتضمنت الفعاليات توقيع اتفاقيات تعاون تستهدف توسيع الشراكات المؤسسية، وتطوير البرامج المتخصصة، وتبادل الخبرات، وتعزيز الربط بين الشركات الناشئة وجهات التمويل والدعم. وتنسجم هذه الخطوة مع توجه «ثرا» لبناء شبكة متكاملة من الشركاء، تسهم في تيسير نمو الشركات وتحويل التعاون المؤسسي إلى فرص اقتصادية واستثمارية ملموسة.

كما استعرض المعرض المصاحب الشركات الست التي تشكل المنظومة، وهي «ثرا القابضة»، و«ثرا هب»، و«ثرا إكس»، و«ثرا كابيتال»، و«ثرا إكسبيرينس»، و«ثرا فاونديشن»، مسلطاً الضوء على تكامل خدمات الاستثمار والتمويل والتشغيل، وبرامج الاحتضان والتسريع، والمبادرات الداعمة لرواد الأعمال.

لقاءات مباشرة بين المستثمرين والمؤسسين

وشكّلت لقاءات الأعمال مساحة للتواصل المباشر بين المستثمرين ورواد الأعمال وممثلي المؤسسات الاقتصادية، حيث أتاحَت للمؤسسين عرض مشاريعهم، ومناقشة احتياجاتهم التمويلية، وخطط دخول الأسواق والتوسع، إلى جانب استكشاف فرص الشراكة التجارية والاستثمارية.

وتعزز هذه اللقاءات الجانب التطبيقي للملتقى، عبر الانتقال من تبادل الأفكار والخبرات إلى بحث فرص التعاون، وبناء علاقات يمكن أن تدعم نمو المشاريع واستدامتها.

مستهدفات للنمو والتمويل والكفاءات

وتستهدف منظومة «ثرا» تجهيز أكثر من 220 شركة للاستثمار، ومساعدة الشركات الناشئة على استقطاب 69 مليون درهم من التمويل الخارجي. كما تسعى «ثرا إكس» إلى استقطاب 120 شركة ناشئة سنوياً، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 شركة خلال خمس سنوات، مع استهداف الاستثمار المباشر في 71 شركة.

وفي مجال التمويل، تطمح «ثرا كابيتال» إلى تطوير صندوق استثماري أول بحجم مستهدف يبلغ 50 مليون دولار، وفق الموافقات اللازمة.

وعلى صعيد تنمية الكفاءات وريادة الأعمال المجتمعية، تستهدف المنظومة توظيف أكثر من 150 مواطناً ومواطنة، وتطوير مهارات أكثر من 300 من الكفاءات الوطنية، ودعم أكثر من 75 رائدة أعمال، وتمكين أكثر من 15 رائد أعمال من أصحاب الهمم، ومساندة أكثر من 100 مشروع منزلي.

وتعكس هذه المستهدفات توجهاً لبناء بيئة اقتصادية متكاملة في عجمان، تجمع بين التمويل والخدمات المتخصصة والشراكات، وتمنح الشركات الناشئة مسارات أوضح للتأسيس والتوسع، بما يدعم تنويع الاقتصاد، وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.