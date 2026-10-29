3.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم



سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الخميس، 3.1 مليارات درهم تمت عبر 722 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 495 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم، منها 77 مبايعة لمبانٍ 57 مبايعة لأراضٍ، و361 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 784 مليون درهم تمت عبر 201 معاملة، منها 35 رهناً لمبانٍ، و56 رهناً لأراض، و110 رهون لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 26 هبة بقيمة 316 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة البرشا هايتس معاملة رهن لقطعة أرض بقيمة 600 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية في نخلة جميرا بقيمة 29 مليون درهم