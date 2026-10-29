«طيران الإمارات» تستثمر 174 مليون درهم لتحديث شبكة متاجر السفر عالمياً

عززت «طيران الإمارات» حضورها في السوق الإيطالية بافتتاح متجر سفر مجدد في العاصمة روما، ضمن خطة استثمارية عالمية بقيمة 174 مليون درهم (47.4 مليون دولار) لتوسيع شبكة منافذ البيع وتحديثها، وتطوير خدمات العملاء عبر الجمع بين الحلول الرقمية والاستشارات الشخصية.

ويُعد متجر روما الأول في إيطاليا الذي يطبق مفهوم التجزئة الجديد للناقلة، ويوفر تجربة متكاملة لتخطيط الرحلات واختيار الخدمات والمنتجات الإضافية، إلى جانب إمكانية حجز مواعيد مع مستشاري السفر لتلبية احتياجات المسافرين الأفراد والشركات.

وتأتي الخطوة في وقت تواصل فيه «طيران الإمارات» توسيع خدماتها في السوق الإيطالية، التي تخدمها عبر 49 رحلة أسبوعياً بين دبي وأربع مدن رئيسية، هي روما وميلانو والبندقية وبولونيا، بما يدعم حركة السفر بين البلدين ويوفر للمسافرين خيارات ربط واسعة عبر مركز الناقلة في دبي.

23 متجراً ومنفذاً حول العالم

وشملت خطة التوسع والتحديث، بحسب الناقلة، افتتاح 10 متاجر، إلى جانب 13 منفذاً لخدمات السفر حول العالم، ليصل إجمالي المواقع التي تغطيها المبادرة إلى 23 موقعاً، بما يعكس توجه الشركة إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع العملاء، بالتوازي مع تطوير خدمات الحجز الرقمية.

ويقع المتجر الجديد في شارع فيا شوبان بمنطقة EUR، إحدى أبرز المناطق التجارية والمالية في روما، ويقدم خدمات تشمل تخطيط الرحلات، واختيار المنتجات والخدمات الإضافية، والاستشارات المتخصصة للمسافرين الذين تتطلب ترتيبات سفرهم حلولاً أكثر تعقيداً.

وتستهدف الخدمات المسافرين على درجات السفر المتميزة، وأعضاء برامج الولاء، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تدير رحلات الأعمال لموظفيها بصورة مباشرة، بما يتيح لها الاستفادة من المشورة المتخصصة في تنظيم السفر واختيار الخدمات الملائمة لاحتياجاتها.

كما يوفر المتجر خدمات مخصصة لأعضاء برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات»، تشمل تقديم المشورة بشأن كسب الأميال واستبدالها والاستفادة من المزايا المرتبطة بفئات العضوية المختلفة، ومنها الفئة البلاتينية.

وجرى افتتاح المتجر بحضور فلافيو غيرينغيلي، نائب رئيس «طيران الإمارات» للمجموعات الإقليمية في جنوب ووسط أوروبا، وماركو ديلاريو، إلى جانب ممثلين عن الفريق التجاري للناقلة وشركائها وعملائها من الشركات وأعضاء برنامج الولاء.

49 رحلة أسبوعياً إلى إيطاليا

وتخدم «طيران الإمارات» السوق الإيطالية عبر أربع بوابات جوية، تشمل مطار روما فيوميتشينو، ومطار ميلانو مالبينسا، والبندقية وبولونيا، بإجمالي 49 رحلة أسبوعياً من دبي وإليها، ما يعزز خيارات السفر أمام السياح ورجال الأعمال.

وتتيح شبكة الناقلة للمسافرين من المدن الإيطالية الوصول عبر دبي إلى أكثر من 140 وجهة عالمية، في حين تشغّل أيضاً رحلة يومية مباشرة بين ميلانو مالبينسا ومطار جون إف كينيدي في نيويورك، لتوفير خيار إضافي للسفر بين إيطاليا والولايات المتحدة.

ويعكس تحديث متجر روما توجهاً نحو تطوير دور منافذ البيع التقليدية لتتجاوز عمليات الحجز إلى تقديم خدمات استشارية وشخصية، خصوصاً للعملاء الذين يحتاجون إلى ترتيبات سفر مخصصة أو إدارة متطلبات سفر الأعمال.

وتسعى «طيران الإمارات»، من خلال الاستثمار في شبكة متاجرها، إلى تحقيق التكامل بين قنواتها الرقمية وخدماتها المباشرة، وتعزيز تجربة العملاء في الأسواق الدولية، عبر إتاحة مزيد من الخيارات للحصول على المشورة والخدمات قبل السفر.