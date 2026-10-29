«طيران الإمارات» تشغّل رحلاتها اليومية إلى فيتنام بـ «A350»

تعتزم «طيران الإمارات» توسيع نطاق تشغيل طائرات «إيرباص A350» في السوق الفيتنامية، لتشمل الرحلات اليومية الأربع التي تربط دبي بكل من هانوي ومدينة هو تشي منه، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمنتجات المتميزة ويوفر الدرجة السياحية الممتازة على جميع رحلات الناقلة إلى المدينتين، وذلك اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل.

وتبدأ الناقلة تشغيل رحلة ثانية يومياً بطائرة «إيرباص A350» بين دبي وهو تشي منه اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، على الرحلتين EK364 وEK365، على أن يمتد تشغيل الطراز إلى الرحلات اليومية المتجهة إلى العاصمة هانوي اعتباراً من الأول من ديسمبر، عبر الرحلات EK394 وEK395 وEK388 وEK389.

وبموجب هذه الخطوة، ستُشغّل «طيران الإمارات» رحلاتها اليومية الأربع إلى أكبر بوابتين جويتين في فيتنام بطائرات «A350»، أحدث الطرازات التي انضمت إلى أسطولها، بما يوفر تجربة سفر متطورة عبر درجات الأعمال والسياحية الممتازة والسياحية، ويمنح المسافرين خيارات أوسع تتناسب مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم.

وتتسع طائرة «إيرباص A350» التابعة للناقلة لنحو 298 مسافراً موزعين على الدرجات الثلاث. وباحتساب أربع رحلات يومياً في الاتجاه الواحد، تصل الطاقة الاستيعابية النظرية إلى نحو 1192 مقعداً يومياً، أو 8344 مقعداً أسبوعياً، وفقاً للسعة المعلنة واستمرار تشغيل الرحلات بالطراز نفسه.

ويمثل توفير الدرجة السياحية الممتازة على رحلات هانوي إحدى أبرز مزايا التوسع، إذ تمنح المسافرين خياراً إضافياً يجمع بين مستويات أعلى من الراحة والمساحة والسعر مقارنة بالدرجة السياحية التقليدية، من خلال مقاعد جلدية قابلة للإمالة، ومساحة أكبر للأرجل، ومساند رأس قابلة للتعديل، وشاشات ترفيه قياس 13.3 بوصة، إلى جانب مجموعة من الخدمات والمرافق الإضافية.

وتوفر درجة الأعمال على الطائرة مقاعد بتصميم 1-2-1، يتيح لكل مسافر الوصول المباشر إلى الممر، مع إمكانية تحويل المقاعد إلى أسرّة مسطحة بالكامل، فضلاً عن الشحن اللاسلكي والمرافق الشخصية. أما الدرجة السياحية، فتضم مقصورات بتصميم داخلي محدّث وشاشات ترفيه بدقة 4K، بما يعزز تجربة السفر على متن الطائرة.

ويعكس توسيع تشغيل طائرات «A350» في فيتنام توجه «طيران الإمارات» نحو تعزيز حضور أحدث منتجاتها في الأسواق الآسيوية، والاستفادة من موقع دبي وشبكتها الجوية العالمية لتوفير خيارات ربط للمسافرين من فيتنام إلى وجهات متعددة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين.

وتندرج الخطوة ضمن استراتيجية الناقلة لتحديث تجربة السفر وتطوير منتجاتها على مختلف درجات السفر، من خلال إدخال طائرات الجيل الجديد وتوسيع نطاق إتاحة الدرجة السياحية الممتازة، بما يدعم تنوع الخيارات أمام المسافرين ويعزز جاذبية خدماتها على الخطوط الدولية.