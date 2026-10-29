«بالم سبرينغز».. إطلاق مرتقب من «نخيل» مقابل نخلة جبل علي

تعتزم شركة «نخيل» التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات» تطوير مشروع سكني جديد في دبي يحمل اسم «بالم سبرينغز» (Palm Springs)، مقابل نخلة جبل علي، يضم مجموعة من الفلل المستقلة ومنازل التاون هاوس، بأسعار متوقعة تبدأ من نحو 3.8 ملايين درهم، وفقاً لمعلومات تسويقية أولية للمشروع في انتظار الإعلان الرسمي من الشركة المطورة.

وبحسب المعلومات المتاحة، يُتوقع أن يقع المشروع بمحاذاة شارع الشيخ زايد ومقابل نخلة جبل علي، وأن يوفر خيارات سكنية متنوعة تتراوح بين 3 و5 غرف نوم، تشمل منازل تاون هاوس وفللاً مستقلة، بأسعار تقديرية تصل إلى نحو 9 ملايين درهم لبعض الفئات السكنية.

وتشير التفاصيل الأولية إلى أن المشروع المرتقب قد يضم منازل تاون هاوس من 3 غرف نوم، بمساحات تقارب 2500 قدم مربعة، وبأسعار تبدأ من نحو 3.8 ملايين درهم، إلى جانب منازل من 4 غرف نوم بمساحات تصل إلى نحو 2800 قدم مربعة، وبأسعار بداية متوقعة تبلغ نحو 3.9 ملايين درهم.

أما الفلل المستقلة، فتشمل الخيارات المتوقعة وحدات من 4 غرف نوم بمساحات تقارب 4500 قدم مربعة، وبأسعار تبدأ من نحو 8 ملايين درهم، إضافة إلى فلل من 5 غرف نوم بمساحات تصل إلى نحو 5600 قدم مربعة، وبأسعار بداية تقديرية تبلغ نحو 9 ملايين درهم.

ومن المتوقع أن يوفر الموقع المقترح للمشروع قرباً من نخلة جبل علي، أحد أبرز مشاريع التطوير العقاري في دبي، إلى جانب إمكانية الوصول إلى شبكة الطرق الرئيسية عبر شارع الشيخ زايد.

ولم تعلن «نخيل» رسمياً حتى الآن عن موعد إطلاق المشروع أو تفاصيل المخطط العام وعدد الوحدات السكنية ومواعيد التسليم وخطط السداد.

وتبقى جميع المعلومات المتعلقة بموقع المشروع ومساحات الوحدات وأسعارها تقديرية، استناداً إلى بيانات تسويقية أولية، وخاضعة للتأكيد أو التعديل عند صدور الإعلان الرسمي من الشركة المطورة.