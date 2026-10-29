الإمارات.. ارتفاع طفيف لأسعار الذهب واستقرار الفضة



ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ شملت الزيادة مختلف الأعيرة مقارنة بتعاملات أمس، ليصل سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 488 درهماً، بزيادة 4 دراهم عن بداية الأسبوع، فيما سجلت أسعار الفضة استقراراً نسبياً.

وصعد سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 488 درهماً مقابل 486.50 درهماً أمس، بزيادة 1.50 درهم، فيما ارتفع عيار 22 بمقدار 1.25 درهم إلى 451.75 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 433.25 درهماً، وعيار 18 نحو 371.25 درهماً. واستقر سعر غرام الفضة نسبياً عند 6.29 دراهم، فيما بلغت الأونصة 195.75 درهماً.



الذهب



عيار 24: 488.00 درهماً

عيار 22: 451.75 درهماً

عيار 21: 433.25 درهماً

عيار 18: 371.25 درهماً



الفضة



الغرام: 6.29 دراهم

الأونصة: 195.75 درهماً

الكيلوغرام: 6293.50 درهماً

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