تيج لالفاني: الإمارات تتيح فرصاً أوسع للنمو والتوسع في الأسواق الآسيوية

تستقطب الإمارات رجال الأعمال والمستثمرين بفضل ما تتيحه من فرص للتوسع والوصول إلى الأسواق العالمية، وهو ما دفع تيج لالفاني، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «فيتابايوتكس» البريطانية للمكملات الغذائية، إلى اتخاذها مقراً لإقامته، مستفيداً من موقعها الذي يسهل إدارة أعماله في الصين والهند، وهما من أسرع أسواق الشركة نمواً.

وقال لالفاني، في مقابلة مع «بلومبرغ»، إنه اعتاد زيارة الإمارات عدة مرات سنوياً على مدى أكثر من عقدين، لكنه يرى أن الإقامة فيها أصبحت أكثر ملاءمة من منظور الفرص التجارية.

وأوضح أن الشركة تتمتع بحصة تبلغ 30% من السوق الإماراتية، فيما تتيح له الدولة التعامل بسهولة أكبر مع الصين والهند، في حين يتميز السوق البريطاني بالنضج، رغم استمرار نموه.

وأضاف أن انتقاله إلى الإمارات لا يعني ابتعاده عن بريطانيا، إذ لا يزال يزورها، بما يتيح له مواصلة متابعة أعماله هناك مع الاستفادة من الفرص التي توفرها المنطقة.

مرحلة مفصلية

وتأتي الخطوة في مرحلة مفصلية من مسيرة لالفاني المهنية والعائلية، بعدما أُعلن في يوليو عن بيع «فيتابايوتكس»، الشركة المتخصصة في الفيتامينات والمكملات الغذائية التي أسسها والده في لندن، إلى شركة الاستثمار الأميركية «باين كابيتال»، في صفقة قدرت قيمة الشركة بنحو 900 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 1.2 مليار دولار. ومن المقرر استكمال الصفقة في عام 2027.

ويرى لالفاني، البالغ من العمر 52 عاماً، أن تجربة أسرته في بناء الشركة وتحويلها إلى نشاط عالمي كبير أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة إلى رواد الأعمال البريطانيين الشباب، في ظل ارتفاع الأعباء الضريبية وتزايد التحديات التي تواجه تأسيس الشركات وتوسيع أعمالها.

وقال إن بريطانيا لم تعد، في تقديره، المكان الأفضل لبدء مشروع تجاري، مشيراً إلى أن الشركات لا تزال تشعر بأنها لا تحصل على الدعم الكافي. ودعا إلى تغيير جوهري في النهج الاقتصادي البريطاني لجذب أصحاب رؤوس الأموال وتهيئة بيئة تساعدهم على تأسيس شركات كبيرة وتنميتها.

الدمغة العقارية

وضرب مثالاً بإمكانية خفض ضريبة الدمغة على المعاملات العقارية، معتبراً أن ذلك قد يسهم في تنشيط سوق العقارات وتحفيز التوظيف من خلال دفع شركات الإنشاءات إلى زيادة نشاطها. وشدد على أن بريطانيا تمتلك مقومات اقتصادية مهمة، لكنها تحتاج إلى استعادة قدرتها على جذب المستثمرين وتشجيع تأسيس الأعمال.

وتولى لالفاني منصب الرئيس التنفيذي لـ«فيتابايوتكس» عام 2015، بعد أن شغل منصب مدير العمليات، كما اكتسب شهرة أوسع من خلال مشاركته في البرنامج التلفزيوني البريطاني «دراجونز دن» بين عامي 2017 و2021، حيث يعرض رواد الأعمال أفكارهم ومشروعاتهم أمام لجنة من المستثمرين بحثا عن التمويل.

ويقول إن البرنامج منحه فرصة للاستثمار في قطاعات لم يكن على دراية كافية بها، كما أتاح له التعرف إلى عدد كبير من المؤسسين وتقييم قدرتهم على تحويل أفكارهم إلى شركات ناجحة. ومن أبرز استثماراته خلال البرنامج شركة «لوك أفتر ماي بيلز»، المتخصصة في مساعدة المستهلكين على الانتقال إلى مزودي الطاقة الأقل تكلفة، والتي وفرت، خلال 12 شهراً من استثماره فيها، نحو 30 مليون جنيه إسترليني للمستهلكين، قبل الاستحواذ عليها لاحقاً.

وبعد سنوات من الجمع بين إدارة الشركة والمشاركة في البرنامج، يتطلع لالفاني، إلى مواصلة الاستثمار في الشركات التي يؤمن بإمكاناتها، مع التركيز على تقديم التوجيه الاستراتيجي والاستفادة من خبرته في مساعدة المؤسسين على تسريع النمو، بدلاً من المشاركة المباشرة في الإدارة اليومية.



