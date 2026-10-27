إطلالات احتفالات رأس السنة تشعل أسعار مطاعم دبي

طرحت مطاعم وفنادق في دبي باقات خاصة للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية واستقبال عام 2027، بأسعار تتراوح بين 499 درهماً و7500 درهم للشخص الواحد ضمن مجموعة من العروض المعلنة التي شملها رصد «البيان»، فيما سجلت المطاعم والمرافق المطلة على برج خليفة ونافورة دبي أعلى مستويات الأسعار، مدفوعة بموقعها الاستثنائي وإمكانية مشاهدة عروض الألعاب النارية مباشرة، إلى جانب خدمات الضيافة والترفيه المصاحبة.

وأظهر رصد أجرته «البيان» للأسعار المنشورة على المواقع الرسمية للمطاعم والفنادق ومنصات الحجز أن متوسط الأسعارلـ24 باقة معلنة في تسعة مطاعم ومرافق ضيافة بمنطقة وسط مدينة دبي والخليج التجاري، بلغ نحو 3130 درهماً للشخص، مع تفاوت واسع بين الباقات الاقتصادية والمقاعد الفاخرة المطلة على برج خليفة.

وبحسب الرصد استحوذت منطقة وسط مدينة دبي، ولا سيما محيط برج خليفة ودبي مول وسوق البحار، على شريحة مهمة من باقات الاحتفال مرتفعة التكلفة، حيث تتباين الأسعار بصورة كبيرة بحسب موقع الطاولة، وما إذا كانت داخل المطعم أو على التراس الخارجي، ومدى وضوح الإطلالة على عروض منتصف الليل، فضلاً عن نوع الوجبات والمشروبات والخدمات المتضمنة في كل باقة.

وتكشف أسعار الباقات المعلنة أن الفارق السعري بين طاولة وأخرى داخل المطعم نفسه قد يصل إلى نحو 117 %، تبعاً لموقع الجلوس ومدى وضوح الإطلالة على احتفالات رأس السنة والألعاب النارية، إذ ترتفع الأسعار بصورة ملحوظة للمقاعد الخارجية والأقرب إلى مواقع العروض. ففي مطعم «سراج» بسوق البحار، تتراوح الأسعار بين 1800 درهم للمقاعد الداخلية و3900 درهم للمقاعد المميزة، بفارق 2100 درهم للشخص، ما يعكس القيمة السعرية المرتفعة التي تكتسبها الطاولات ذات الإطلالات المباشرة خلال ليلة رأس السنة.

وتصدرت باقات الاحتفال المعلنة في فندق «العنوان وسط المدينة» قائمة الأسعار التي شملها الرصد في محيط برج خليفة، إذ طرح الفندق باقة في مطعم «ذا غاردن» بقيمة 6500 درهم للشخص مع المشروبات غير الكحولية، ترتفع إلى 7500 درهم مع المشروبات الأخرى، وتشمل الباقة بوفيه مفتوحاً في الهواء الطلق، إلى جانب عروض موسيقية حية ومنسق موسيقى، خلال الفترة من السادسة مساءً حتى الثانية صباحاً.

وفي مطعم «سيتارا» بالفندق نفسه، تبدأ الأسعار من 5500 درهم للشخص مع المشروبات غير الكحولية، وترتفع إلى 6500 درهم للباقة الأعلى، في إطار تجربة طعام داخلية تتضمن بوفيه وعروضاً موسيقية حية.

وفي فندق «القصر وسط المدينة»، أعلن مطعم «إيوان» عن باقات للاحتفال باستقبال العام الجديد، تبدأ من 2995 درهماً للشخص للجلوس داخل المطعم، وترتفع إلى 4095 درهماً للمقاعد الخارجية، بما يعكس الفارق السعري الذي تفرضه الإطلالات المفتوحة على منطقة الاحتفالات. وتشمل الباقات بوفيه عشاء احتفالياً، خلال الفترة من السابعة مساءً حتى الثانية صباحاً، مع خصم بنسبة 50% للأطفال في المقاعد الخارجية.

كما طرح مطعم «تي جي آي فرايديز» في دبي مول ثلاث فئات، تبدأ من 1599 درهماً للمقاعد الداخلية، وترتفع إلى 2499 درهماً للمقاعد ذات الإطلالة على الألعاب النارية، وتصل إلى 2999 درهماً للمقاعد الخارجية الأمامية. وتشمل جميع الفئات وجبة من ثلاثة أطباق ومشروبات غير كحولية، ابتداءً من السابعة مساءً.

وفي المقابل، أظهرت العروض توافر خيارات أقل تكلفة نسبياً في مناطق قريبة من وسط المدينة، حيث طرح فندق «أنانتارا داون تاون دبي» باقات عشاء ليلة رأس السنة في مطعم «زيا» والساحة الخارجية، تبدأ من 499 درهماً للشخص، وترتفع إلى 549 درهماً، وصولاً إلى 649 درهماً وفق فئة المشروبات، مع خصم 15% للحجوزات المؤكدة قبل الأول من ديسمبر 2026.

وفي منطقة الخليج التجاري، طرح مطعم «فاين» في فندق «ذا فيرست كوليكشن» باقات تبدأ من 795 درهماً، وترتفع إلى 895 درهماً و1100 درهم، مع إطلالات على ألعاب برج خليفة النارية، وخصم للحجز المبكر يصل إلى 25% حتى السابع من ديسمبر.

وتشير الأسعار إلى أن تكلفة الاحتفال لشخصين قد تتجاوز 15 ألف درهم في بعض المواقع المميزة، مقابل أقل من 1500 درهم في مطاعم أخرى، وهو ما يعكس اتساع الفجوة السعرية بين تجارب تناول الطعام التقليدية وباقات الضيافة المرتبطة بمشاهدة الألعاب النارية.

وعلى مستوى دبي، تجاوزت بعض التجارب الفاخرة أسعار المطاعم القريبة من برج خليفة، إذ أعلن «أورا سكاي بول» في برج النخلة عن باقة تصل إلى 15 ألف درهم للشخص لمقاعد الصف الأول المطلة على نخلة جميرا، مقابل 7000 درهم للصف الثاني و4500 درهم للصف الثالث، فيما تبدأ أسعار الصالة الداخلية من 3750 درهماً.

وتتضمن التجربة مأكولات ومشروبات وعروضاً ترفيهية حية، وفق قائمة الأسعار المنشورة للاحتفال باستقبال عام 2027.

وفي أتلانتس النخلة، وصلت أسعار حفل العشاء الاحتفالي إلى 14500 درهم للشخص لفئة «الدائرة الذهبية»، مقابل 10500 درهم لفئة «الدائرة الحمراء» و8500 درهم للفئة المميزة، وفق الأسعار المنشورة للحفل، الذي يجمع بين العشاء والعروض الفنية. وهذه أسعار حفل احتفالي شامل، وليست أسعار حجز طاولة في مطعم تقليدي.