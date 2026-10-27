الإمارات بين الأسواق الخمسة الأقل تكلفة لبناء مراكز البيانات



حلت دولة الإمارات ضمن الأسواق الخمسة الأقل تكلفة في العالم لإنشاء مراكز البيانات، بمتوسط تكلفة يبلغ 9.20 دولارات لكل واط، وفق مؤشر تكاليف إنشاء مراكز البيانات 2026–2027 الصادر عن شركة «تيرنر آند تاونسند»، المتخصصة في إدارة المشروعات والاستشارات.

وجاءت الإمارات في المرتبة 58 بين 62 سوقاً شملها المؤشر، الذي وضع شنغهاي في صدارة الأسواق الأقل تكلفة بواقع 5.79 دولارات لكل واط، تلتها مومباي بـ6.83 دولارات، ثم مدينة هو تشي منه بـ8.32 دولارات، وبوغوتا بـ9.13 دولارات.

وسجل الشرق الأوسط أدنى متوسط تكلفة إقليمياً لبناء مراكز البيانات، عند 9.93 دولارات لكل واط، مقارنة بـ12.76 دولاراً في أوروبا، و12.10 دولاراً في آسيا، و12.06 دولاراً في أمريكا الشمالية. وشملت المقارنة الإقليمية ثلاثة أسواق في الشرق الأوسط، هي الإمارات وقطر والسعودية، بتكاليف بلغت 9.20 و9.80 و10.80 دولارات لكل واط على التوالي.

وأوضح التقرير أن الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوسع في مشروعات مراكز البيانات العملاقة، يواصل دفع نشاط الإنشاءات عالمياً، في وقت تتجاوز فيه وتيرة الطلب المعروض من الأراضي المجهزة بالطاقة والعمالة المتخصصة.

وأشار إلى أن تكاليف الإنشاء واصلت الارتفاع خلال عام 2026، رغم ظهور مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية في بعض الأسواق. وأفاد 52 % من المشاركين في الاستطلاع بأنهم سجلوا زيادات في التكاليف تجاوزت 6 % خلال العام، فيما أشار نحو 20 % إلى ارتفاعها بأكثر من 15 %.

وفي الأسواق الأوروبية وأمريكا الشمالية، ارتفع متوسط تكلفة الإنشاء لكل واط بنسبة 13 % على أساس سنوي، أي ضعف المتوسط العالمي البالغ 6 %. وفي المقابل، يتوقع 28 % من المشاركين أن تتراوح زيادة التكاليف خلال عام 2027 بين 1 % و5 %، بينما يرجح 57 % أن تبقى الزيادة دون 15 %.

ولفت التقرير إلى أن نقص العمالة المتخصصة لا يزال من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، إذ أفاد 81 % من المشاركين بأن توافر العمالة الماهرة في أسواقهم يواجه قيوداً متوسطة أو شديدة. وتتركز الحاجة خصوصاً على التخصصات الميكانيكية والكهربائية، إلى جانب الخبرات الكهربائية اللازمة للمشروعات التي تتضمن توليد الطاقة في الموقع وتطوير شبكات الإمداد.

كما حذر من أن زيادة حجم المشروعات لا تضمن بالضرورة خفض تكلفة الإنشاء لكل واط، إذ يمكن أن تؤدي قيود العمالة والمعدات والبنية التحتية، إلى جانب تعقيد التصاميم وضغوط الجداول الزمنية، إلى زيادة التكاليف بدلاً من تحقيق وفورات الحجم المعتادة.

واستند مؤشر 2026–2027 إلى بيانات تكاليف أكثر من 500 مشروع قائم أو منفذ حديثاً في 62 سوقاً، إضافة إلى استطلاع شمل أكثر من 400 خبير في قطاع مراكز البيانات. واعتمدت المقارنة نموذجاً معيارياً لمركز بيانات فائق النطاق، مبرد بالهواء، بقدرة تبلغ 60 ميغاواط من أحمال تقنية المعلومات، مع احتساب تكاليف الإنشاء والمعدات والأعمال الميكانيكية والكهربائية وفق منهجية موحدة. ولا تشمل التقديرات شراء الأراضي أو تكاليف توصيل المرافق أو معدات تقنية المعلومات النشطة.