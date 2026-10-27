الإمارات.. استقرار نسبي لأسعار الذهب



سجلت أسعار الذهب في الإمارات استقراراً نسبياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ميل طفيف للانخفاض شمل مختلف الأعيرة، بعد ارتفاع محدود في الجلسة السابقة، فيما سجلت أسعار الفضة تراجعاً طفيفاً مقارنة بتعاملات أمس.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 483.25 درهماً مقابل 484 درهماً أمس، بتراجع 0.75 درهم، فيما تراجع عيار 22 بالمقدار نفسه إلى 447.50 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 429.25 درهماً، وعيار 18 نحو 367.75 درهماً. كما انخفض سعر غرام الفضة إلى 6.29 دراهم مقابل 6.41 دراهم أمس، بتراجع 0.12 درهم، فيما بلغت الأونصة 195.79 درهماً.



الذهب



عيار 24: 483.25 درهماً

عيار 22: 447.50 درهماً

عيار 21: 429.25 درهماً

عيار 18: 367.75 درهماً



الفضة



الغرام: 6.29 دراهم

الأونصة: 195.79 درهماً

الكيلوغرام: 6294.79 درهماً