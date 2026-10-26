دبي تصنع أطول روبوت بشري في العالم بتكلفة 150 مليون دولار

أطول روبوت بشري في العالم يُصنع في دبي، بارتفاع يصل إلى 3.5 أمتار، وبتكلفة تطوير إجمالية تُقدّر بنحو 150 مليون دولار، على أن يُطلق عام 2032، في مشروع تكنولوجي يجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة. وسيتمتع الروبوت بقدرات تشمل المشي والتحدث والاستماع والتعرف إلى وجوه الزوار والتفاعل معهم، ليصبح معلماً سياحياً جديداً يستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، ويفتح آفاقاً اقتصادية للاستفادة من هذه التكنولوجيا في قطاعات السياحة والترفيه والخدمات.

الروبوتات المتقدمة

وقالت ناتاليا كويستا، الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة «AIA Orbis»، في تصريحات لـ«البيان»، إن الشركة اختارت دبي لتطوير الروبوت البشري «AIA»، نظراً لتوافق رؤيتها المستقبلية مع طموحات الشركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة، وما تتمتع به من بيئة داعمة للابتكار والمشروعات التكنولوجية المستقبلية، فضلاً عن مكانتها وجهة سياحية عالمية، حيث يمثل المشروع خطوة نحو تطوير جيل جديد من الروبوتات القادرة على التفاعل المباشر مع البشر. ولا يزال الروبوت في مرحلة التطوير الهندسي، تمهيداً لاستكمال النسخة التشغيلية التي تستهدف الشركة أن تصبح الأطول في العالم. في خطوة تعزز حضور دبي في صناعة الروبوتات البشرية، وتنسجم مع توجهات الإمارة نحو توسيع استخدام هذه التكنولوجيا في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وجهة عالمية

وتتضمن خطط المشروع تطوير «برج AIA»، ليصبح مقراً دائماً للروبوت ووجهة عالمية للذكاء الاصطناعي، تجمع بين السياحة والتكنولوجيا والبحث والتطوير، وتتيح للزوار تجربة التفاعل المباشر مع الروبوت البشري، إلى جانب مرافق بحثية ومختبرات متخصصة ومساحات تعليمية وتجارية. وتسعى الشركة إلى إقامة شراكات مؤسسية وحكومية لدعم تطوير المشروع وتوسيع نطاقه عالمياً انطلاقاً من الإمارات، بما يفتح فرصاً جديدة للاستثمار والتعاون في صناعة الروبوتات البشرية والتقنيات المتقدمة.