33.5 % نمو إصدار الرخص الجديدة في اقتصادية رأس الخيمة بالربع الثالث

سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 33.5% نمواً في عدد الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة خلال الربع الثالث من 2026، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة تأسيس الأعمال واتساع قاعدة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، مدعوماً بتطور بيئة الأعمال وتنامي الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

وأظهرت نتائج تقرير حركة الرخص الاقتصادية خلال الفترة ارتفاع صافي الإضافة في عدد الرخص 101.7% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، بالتزامن مع تراجع عدد الرخص الملغاة 15.9% مقارنة بالربع السابق، ما عزز صافي حركة الرخص وأسهم في دعم نمو قاعدة الأعمال في الإمارة.

وفي مؤشر على استمرارية النشاط الاقتصادي وتوسع قاعدة المنشآت، بلغ إجمالي الرخص الاقتصادية السارية في رأس الخيمة 22447 رخصة بنهاية سبتمبر 2026، محققاً نمواً سنوياً 4.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وارتفع إجمالي رأس المال المسجل للرخص السارية إلى نحو 11.96 مليار درهم، بنمو سنوي 12%، بما يعكس زيادة القيمة الرأسمالية للأنشطة الاقتصادية المسجلة في الإمارة.

ويبرز نمو رأس المال المسجل بوتيرة تفوق نمو عدد الرخص اتجاهاً نحو تعزيز القاعدة الرأسمالية للأنشطة القائمة والجديدة، بالتوازي مع اتساع نطاق الأعمال وتنوعها، بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي ويوفر قاعدة أوسع للتوسع والاستثمار.

منظومة الأعمال

وتواصل دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها لتطوير منظومة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية، من خلال متابعة مؤشرات أداء الرخص وتحليل المتغيرات في السوق، بما يساعد على رصد الفرص الاستثمارية وتحديد احتياجات القطاعات والمناطق المختلفة، وتعزيز قدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات وتحفيز نمو المشاريع التجارية والمهنية والصناعية.

ويعكس أداء الرخص الاقتصادية خلال الربع الثالث من 2026 أهمية المؤشرات المرتبطة بإصدار الرخص وإلغائها وصافي الإضافة ورأس المال المسجل في قياس حيوية بيئة الأعمال، وتقييم مسارات التوسع الاقتصادي، ودعم المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية رأس الخيمة وترسيخ مقومات النمو المستدام.