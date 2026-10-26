«بوبيدا» تطلق 6 رحلات أسبوعياً من دبي إلى 3 مدن روسية

تعتزم شركة «بوبيدا» الروسية للطيران تشغيل رحلات مباشرة جديدة تربط ثلاث مدن روسية بمطار آل مكتوم الدولي في دبي، بمعدل 6 رحلات أسبوعياً، اعتباراً من 25 أكتوبر 2026، في خطوة توسع خيارات السفر بين دبي والمدن الروسية خلال موسم الشتاء 2026–2027.

وبحسب جداول الرحلات التي نشرها موقع «إيروروتس»، المتخصص في رصد شبكات شركات الطيران، تشمل الوجهات الجديدة يكاترينبورغ وقازان وأوفا، بواقع رحلتين أسبوعياً لكل مدينة، باستخدام طائرات «بوينغ 737-800».

وتبدأ الرحلات من أوفا إلى دبي في 25 أكتوبر، تليها يكاترينبورغ في 26 أكتوبر، ثم قازان في 27 أكتوبر. ووفقاً للجدول المعلن من الناقلة، تُشغّل رحلات أوفا يومي الجمعة والأحد، ورحلات يكاترينبورغ يومي الاثنين والسبت، فيما تنطلق رحلات قازان يومي الثلاثاء والخميس.

ومن المقرر أن يستمر تشغيل الخطوط الجديدة ضمن الجدول الشتوي حتى أواخر مارس 2027، ما يتيح للمسافرين من المدن الروسية الثلاث الوصول مباشرة إلى دبي طوال الموسم، ويوفر خيارات إضافية للراغبين في زيارة الإمارة لأغراض السياحة أو الأعمال.

وتعزز الخطوط الجديدة الربط الجوي بين دبي ومراكز إقليمية روسية خارج موسكو وسانت بطرسبرغ، عبر إتاحة رحلات مباشرة من مدن ذات قاعدة سكانية واقتصادية مهمة. كما توسع خيارات الوصول إلى دبي عبر مطار آل مكتوم الدولي، في وقت تعيد فيه شركات الطيران توزيع شبكاتها وسعاتها التشغيلية بما يتناسب مع الطلب الموسمي على السفر.

وتندرج الإضافة ضمن تعديلات شبكة «بوبيدا» لموسم الشتاء 2026–2027، فيما تتيح الرحلات المباشرة تقليص الحاجة إلى التوقف في مطارات أخرى للمسافرين بين دبي وهذه المدن، مع بقاء تفاصيل التشغيل ومواعيد الرحلات خاضعة لأي تحديثات قد تعلنها الشركة.