3.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم







سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، 3.4 مليارات درهم تمت عبر 1063 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 685 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 76 مبايعة لمبان 61 مبايعة لأراضٍ، و548 مبايعة لوحدات سكنية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.2 مليار درهم تمت عبر 245 معاملة، منها 34 رهناً لمبانٍ، و67 رهناً لأراضٍ، و227 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 50 هبة بقيمة 232 مليون درهم.

ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة جزر دبي معاملة رهن لقطعة أرض تجارية بقيمة 618 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية في نخلة جميرا بقيمة 55 مليون درهم.