طيران الإمارات تنقل 8.3 ملايين مسافر بين دبي والبحرين منذ 2000

نقلت طيران الإمارات نحو 8.3 ملايين مسافر على متن 52692 رحلة جوية بين دبي والبحرين في الاتجاهين، منذ بدء عملياتها إلى المملكة في 25 يناير 2000، في مؤشر على نمو حركة السفر والربط الجوي بين السوقين على مدى أكثر من 26 عاماً. وعززت الناقلة حضورها في السوق البحرينية بافتتاح متجر جديد في العاصمة المنامة، ضمن جهودها لتطوير خدمات العملاء وتسهيل إجراءات الحجز والتخطيط للرحلات.

وتشغل الناقلة حالياً 14 رحلة أسبوعياً بين دبي والبحرين، باستخدام طائرات بوينغ 777 وإيرباص A350، التي توفر منتجات وخدمات حديثة تشمل الدرجة السياحية الممتازة ومقصورات درجة الأعمال المطورة، بما يوسع خيارات السفر أمام المتعاملين ويعزز الربط عبر شبكة الناقلة العالمية.

راحة للعملاء

وقال خالد بالجافلة، نائب رئيس دائرة العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في طيران الإمارات: إن البحرين تحتل مكانة مهمة ضمن شبكة الناقلة، مشيراً إلى أن العلاقة مع المملكة تمتد لأكثر من 26 عاماً، شهدت خلالها العمليات والخدمات تطوراً مستمراً لتلبية احتياجات المسافرين وتعزيز الربط بين البحرين ودبي ومختلف الوجهات الدولية.

وأضاف أن افتتاح المتجر الجديد يعكس التزام الناقلة بالاستثمار في السوق البحرينية، وتوفير تجربة أكثر سهولة وراحة للعملاء، من خلال التواصل المباشر وتقديم خدمات شخصية تلبي تطلعاتهم.

ويقع المتجر في «السيف بوليفارد» بالمنامة، ويمتد على مساحة 215 متراً مربعاً، ويقدم خدمات حجز الرحلات وإصدار التذاكر، إلى جانب خدمات «الإمارات للعطلات» والاستشارات بشأن الوجهات وخيارات السفر عبر شبكة الناقلة. كما يضم مقعداً من درجة الأعمال يتيح للزوار التعرف إلى تجربة السفر على متن طائرات الإمارات، ومرآة تفاعلية لالتقاط الصور، ونظاماً حديثاً لإدارة طوابير الانتظار وتنظيم خدمة العملاء.

وتشمل أبرز الوجهات التي يقصدها المسافرون من البحرين عبر شبكة طيران الإمارات دكا ومانيلا وتريفاندروم وكوتشي وتشيناي، فيما تضم الأسواق الرئيسية للمسافرين القادمين إلى البحرين دبي ودكا ومانيلا وتريفاندروم وبانكوك وكوتشي.

دعم حركة التجارة

وإلى جانب نقل المسافرين، تسهم «الإمارات للشحن الجوي» في دعم حركة التجارة بين البحرين والأسواق العالمية، من خلال نقل البضائع والاستفادة من شبكة الناقلة الدولية وموقع دبي مركزاً رئيسياً للشحن والخدمات اللوجستية، بما يتيح للشركات البحرينية الوصول إلى أسواق متنوعة.

وتواصل طيران الإمارات الاستثمار في تحديث أسطولها وتطوير منتجاتها، بما يشمل توسيع خيارات الدرجة السياحية الممتازة وتحديث المقصورات وتعزيز خدمات الترفيه والاتصال على متن الطائرات، بهدف تحسين تجربة السفر وترسيخ حضورها في الأسواق التي تخدمها.