تباين أسهم الإمارات في مستهل تداولات الأسبوع

استهلت أسواق المال الإماراتية تعاملات الأسبوع على أداء متباين، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية ونتائج الشركات، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، في حين سجل سوق دبي المالي تراجعاً طفيفاً.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.14 % ليصل إلى مستوى 9,614.8 نقطة، مدعوماً بمكاسب عدد من الأسهم القيادية، ما يعكس استمرار شهية المستثمرين تجاه الأسهم المدرجة في السوق، لا سيما في القطاعات ذات الثقل المؤثر على المؤشر العام.

في المقابل، انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.11 % إلى 5,729.7 نقطة، في حركة محدودة تعكس حالة من الترقب والحذر بين المتعاملين مع بداية الأسبوع، بالتزامن مع متابعة المستجدات الاقتصادية وأسعار الفائدة العالمية، إضافة إلى انتظار المزيد من الإفصاحات والنتائج المالية للشركات المدرجة.