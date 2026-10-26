الإمارات.. ارتفاع طفيف لأسعار الذهب والفضة مع بداية الأسبوع



سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع بداية الأسبوع، بعد تراجعات شهدتها الأسواق المحلية على مدار 4 جلسات متتالية، إذ ارتفعت أسعار الذهب بمختلف أعيرته، فيما سجلت الفضة زيادة محدودة مقارنة بآخر جلسات الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 484 درهماً مقابل 482.25 درهماً يوم الجمعة، بزيادة 1.75 درهم، فيما صعد عيار 22 بالمقدار نفسه إلى 448.25 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 429.75 درهماً، وعيار 18 نحو 368.25 درهماً. كما ارتفع سعر غرام الفضة إلى 6.41 دراهم، فيما بلغت الأونصة 199.51 درهماً.



الذهب



عيار 24: 484.00 درهماً

عيار 22: 448.25 درهماً

عيار 21: 429.75 درهماً

عيار 18: 368.25 درهماً



الفضة



الغرام: 6.41 دراهم

الأونصة: 199.51 درهماً

الكيلوغرام: 6414.39 درهماً