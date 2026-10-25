437 مليار درهم إسهام برنامج «القيمة الوطنية» في اقتصاد الإمارات

شكل برنامج القيمة الوطنية المضافة في تعزيز متانة القطاع الصناعي وأهميته في بناء الاقتصاد الوطني، إذا أسهم وفق وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حسن النويس في توفير 28 ألف وظيفة للمواطنين الإماراتيين، وإعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى اقتصاد الإمارات.

وأوضح حسن النويس خلال فعاليات «اصنع في أدنوك»، أن الإنفاق الرأسمالي يجب أن يقابله قيمة مضافة يسهم بها القطاع في استدامة الاقتصاد الوطني سواء من حيث توفير وظائف جديدة أو توسعة القاعدة الصناعية وتشعبها نحو الصناعات الرئيسة وصناعات المستقبل.

وتابع، إن الدولة واجهت عاماً من الأحداث انعكس على حركة سلاسل التوريد وقطاعات الأعمال وهو ما قابله مرونة واضحة من الإمارات ساعدتها على النشاط متخطية تلك التحديات، مشيراً أن الملتقى من الأدوات القوية التي تجمع جناحي السوق من الشركات المصنعة وأقطاب سوق العملاء مجتمعين إلى هدف مشترك بتحويل هذه القوة الشرائية إلى قاعدة صناعية قوية ومستدامة تعزز السعي نحو مسار واضح يعزز القدرات التي تحتاجها الدولة، ويوجه الطلب الوطني لدعمها، وتمكين المُصنِّعين من دعم الاستثمار.

وأضاف النويس، إن أدنوك وهي الشريك الرئيس في مبادرة اصنع في الإمارات قد أدركت منذ وقت مبكر أن القوة الشرائية يمكن أن تكون داعمة بشكل كبير لنمو السوق حيث عملت على تطوير الموردين المحليين وبناء قدرات صناعية ساهمت في ضمان استمرارية الاقتصاد. وما بدأ كمحرك للنمو، أثبت قوته كركيزة أساسية لتعزيز مرونة الدولة. ومهمتنا اليوم هي توسيع نطاق هذا النجاح ليشمل كافة قطاعات الاقتصاد.

ودعا النويس كبرى الشركات في سوق الشراء إلى الانضمام إلى تلك الجهود في هذا الجهد الوطني؛ من خلال اطلاع الموردين في الإمارات على احتياجاتهم، ومساعدتهم على بناء القدرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات كما يجب على المصنعين المحليين تعزيز القدرات والطموحات لخلق المزيد من الفرص لأبناء الوطن والبناء على ما تتمتع به دولتنا من القوة والمكانة الدولية.