أنظار المستثمرين في الإمارات على نتائج الربع الثالث

مع انطلاق الأسبوع الجديد، تتجه أنظار المستثمرين في الأسواق الإماراتية إلى سلسلة من الأحداث الجوهرية التي قد تؤثر على حركة التداولات، في مقدمتها اجتماعات مجالس إدارات شركات وبنوك كبرى لمناقشة نتائج الربع الثالث من عام 2026، إلى جانب توزيعات نقدية مرتقبة، وإجراءات الطرح العام لشركة «دي آي بي هولدينغ». وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع شهد تراجعاً ملحوظاً في مؤشري سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة خلال الربع الثالث.

أسبوع النتائج يتصدر المشهد

يستحوذ موسم الإفصاحات المالية على اهتمام المتعاملين في أسواق الإمارات خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر، حيث تنعقد اجتماعات مجالس إدارات عدد من أكبر الشركات المدرجة لمراجعة واعتماد البيانات المالية للربع الثالث.

وفي أبوظبي، تبرز اجتماعات شركات قيادية تشمل الدار العقارية، وأدنوك للحفر، وإن إم دي سي إنيرجي، واتصالات «إي آند»، وأبوظبي الإسلامي، وأبوظبي الأول، وبروج، وأبوظبي للموانئ، إلى جانب عدد من الشركات الاستثمارية والصناعية الأخرى.

أما في سوق دبي المالي، فتترقب الأسواق نتائج شركات بارزة مثل مجموعة تيكوم وسوق دبي المالي ومصرف عجمان ومزايا.

ويرى مراقبون أن نتائج الربع الثالث ستكون المحرك الرئيسي لاتجاهات الأسهم خلال الأسبوع، خصوصاً في القطاعات المصرفية والعقارية والاتصالات والطاقة، التي تمثل ثقلاً كبيراً في المؤشرات المحلية.

اكتتاب مرتقب لـ«دي آي بي هولدينغ»

ومن أبرز الأحداث المنتظرة في سوق دبي، إعلان شركة «دي آي بي هولدينغ» تحديد النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب، في خطوة ينتظرها المستثمرون لقياس مستوى الطلب والسيولة المتجهة نحو السوق الأولية.

ومن المتوقع أن يحظى الاكتتاب بمتابعة واسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، خصوصاً في ظل النشاط المتزايد الذي شهدته سوق الاكتتابات الإماراتية خلال السنوات الأخيرة.

توزيعات نقدية تدعم السيولة

ويشهد الأسبوع أيضاً صرف توزيعات نقدية لعدد من الشركات، أبرزها شركة «باركن» التي ستقوم بتوزيع أرباح نقدية بواقع 11.7 فلساً للسهم عن النصف الأول من العام المالي 2026.

كما يبدأ مساهمو «إيه دي إن إتش للتموين» استلام توزيعات نقدية بنسبة 26.6 %، بما يعادل 2.66 فلس للسهم عن النصف الأول من العام الجاري، ما قد يدعم جاذبية السهم لدى المستثمرين الباحثين عن العائد.

اجتماعات مصرفية تحت المجهر

ويحظى القطاع المصرفي باهتمام خاص هذا الأسبوع مع انعقاد اجتماعات مجالس إدارات عدد من البنوك المدرجة، من بينها مصرف عجمان، وأبوظبي الإسلامي، وأبوظبي الأول، وبنك الفجيرة الوطني، والبنك التجاري الدولي، والعربي المتحد، لمناقشة نتائج الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.

وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية إضافية في ظل متابعة المستثمرين لأثر بيئة أسعار الفائدة على ربحية البنوك ونمو محافظ التمويل خلال الأشهر الماضية.

الأسواق تترقب محفزات جديدة

وتأتي هذه التطورات بعدما أنهى مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي متراجعاً بنسبة 2.3 % فاقداً 133 نقطة ليغلق عند 5734 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.2 % بخسارة 220 نقطة إلى 9588 نقطة.

وبينما تصدرت «العربية للطيران» مكاسب سوق دبي بارتفاع 5.4 % خلال الأسبوع الماضي، سجل سهم «أسمنت الخليج» أكبر صعود في سوق أبوظبي بنحو 32.1 %، ما يعكس استمرار الانتقائية في أداء الأسهم رغم الضغوط التي تعرضت لها المؤشرات الرئيسية.

ومع ازدحام أجندة الشركات بالإفصاحات والقرارات الجوهرية، يترقب المستثمرون ما إذا كانت نتائج الربع الثالث والأنشطة المؤسسية المرتقبة ستمنح الأسواق دفعة جديدة تعزز الثقة وتدعم عودة الزخم إلى التداولات خلال الأيام المقبلة.

أبرز أحداث أسهم الإمارات خلال أسبوع:

26 أكتوبر

الدار العقارية مجلس الإدارة يناقش الأداء المالي للربع الثالث

أدنوك للحفر مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث

إن إم دي سي إنيرجي مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث

ايبيكس للاستثمار مجلس الإدارة يناقش الأداء المالي للربع الثالث

العربي المتحد مجلس الإدارة يناقش الأداء المالي للربع الثالث

27 أكتوبر

دي آي بي هولدينغ بدء الاكتتاب وتحديد النطاق السعري

باركن توزيع أرباح نقدية11.71 فلساً للسهم عن النصف الأول 2026

مصرف عجمان مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث 2026

سواعد القابضة مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث 2026

اتصالات مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر

أبوظبي الإسلامي مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث

الإمارات للتنقل مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث

فينكس كروب مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث

إيه دي إن إتش للتموين توزيع أرباح نقدية 2.66 فلس للسهم وبنسبة 26.6 %

28 أكتوبر

مجموعة تيكوم مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث 2026

مزايا مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر

بنك أبوظبي الأول مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر

بروج مجلس الإدارة يناقش نتائج الربع الثالث

بنك الفجيرة الوطني مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر

أبوظبي للموانئ جمعية عمومية تعديل النظام الأساسي للشركة

غذاء القابضة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر

إي إس جي مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر

29 أكتوبر

سوق دبي المالي مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر

التجاري الدولي مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر

الوطنية للفنادق مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر

ايزي ليس مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية حتى 30 سبتمبر

