الكونغو الديمقراطية تعرض في دبي فرصاً للطاقة بـ 9.7 مليارات دولار

استعرضت الشركة الوطنية للكهرباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية (SNEL SA) فرصاً استثمارية في قطاع الطاقة بقيمة إجمالية تقارب 9.74 مليارات دولار، تشمل مشروعات كهرومائية ومحطات للطاقة الشمسية، إلى جانب تطوير شبكات نقل الكهرباء وتحديث البنية التحتية، وذلك خلال مأدبة استثمار نظمتها في دبي بالتعاون مع مؤسسة «إنفست أفريكا» في 21 أكتوبر الجاري، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن قطاعات التمويل والطاقة والبنية التحتية في الإمارات.

وتتضمن الفرص المطروحة ثلاثة مشروعات كبرى للطاقة الكهرومائية باستثمارات تقدر بنحو 5.74 مليارات دولار، إضافة إلى نحو 4 مليارات دولار لتطوير محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، فضلاً عن مشروعات للربط الكهربائي عبر الحدود، وتوسيع الشبكة الوطنية، ونشر العدادات الذكية.

وتشمل المشروعات الكهرومائية مشروع «لوابولا» بقدرة 800 ميجاوات واستثمارات تبلغ 1.68 مليار دولار، ومشروع «كيبومبو» بقدرة 246 ميجاوات وتكلفة 662 مليون دولار، ومشروع «واني روكولا» بقدرة 688 ميجاوات واستثمارات تصل إلى 3.4 مليارات دولار.

وقاد المناقشات المدير العام للشركة، البروفيسور الدكتور المهندس تيدي لوامبا موبا، مؤكداً أهمية توفير إمدادات كهرباء موثوقة ومنخفضة الكربون لدعم التصنيع وتعزيز الاستفادة من الموارد المعدنية، ولا سيما النحاس والكوبالت.

وتشير بيانات الشركة إلى أن الإمكانات الكهرومائية في البلاد تبلغ نحو 167 جيجاوات موزعة على 3350 موقعاً، من بينها مجمع «إنجا» الذي تصل قدرته المحتملة إلى نحو 44 جيجاوات، مقابل قدرة كهرومائية مركبة حالياً تبلغ 4.6 جيجاوات، ما يبرز حجم الفرص المتاحة لتطوير التوليد وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

من جانبها، قالت شانتيل كارينغتون، الرئيسة التنفيذية لـ«إنفست أفريكا»: إن ربط الشركة بالمستثمرين وقادة القطاع في الإمارات يستهدف بناء شراكات لحشد التمويل وتسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، بما يدعم البنية التحتية والتصنيع والتجارة الإقليمية.