الناقلات الوطنية تمدد إلغاء رحلاتها إلى مطارات سعودية

واصلت الناقلات الوطنية تعديل جداول رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية، في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة وتأثيراتها في حركة النقل الجوي، وشملت التعديلات إلغاء بعض الرحلات وتعليق أخرى، مع استمرار تحديث الجداول التشغيلية وفقاً للمستجدات.

وأعلنت الاتحاد للطيران إلغاء رحلاتها بين أبوظبي وكل من الدمام والرياض وجدة حتى الخميس 5 نوفمبر، بسبب اضطرابات إقليمية، محذرة من احتمال حدوث تغييرات إضافية في جدول الرحلات تبعاً لتطورات الوضع.

وأوضحت الشركة أن جميع الرحلات بين أبوظبي والدمام، وكذلك بين أبوظبي والرياض، أُلغيت حتى التاريخ المذكور.

وفيما يتعلق بالرحلات بين أبوظبي وجدة، شملت الإلغاءات الرحلات EY601 وEY603 من أبوظبي إلى جدة، والرحلتين EY602 وEY604 من جدة إلى أبوظبي، وذلك حتى الخميس 5 نوفمبر.



وأظهرت التحديثات الأخيرة استمرار إلغاء رحلات «طيران الإمارات» المدرجة بين دبي وكل من الرياض وجدة والدمام.



ومن جانبها، أكدت «فلاي دبي» استمرار إلغاء رحلاتها إلى عدد من الوجهات في المملكة العربية السعودية، بما فيها الرياض والدمام وأبها، حتى 29 أكتوبر الجاري.

وقال متحدث باسم «فلاي دبي»: «نظراً للأوضاع الراهنة، نتوقع حدوث بعض التغييرات في رحلاتنا المنتظمة إلى المملكة العربية السعودية، حيث تم إلغاء رحلات فلاي دبي إلى عدد من الوجهات في المملكة بما في ذلك الرياض والدمام وأبها حتى 29 أكتوبر.

نواصل متابعة الوضع عن كثب، وسنوافي عملاءنا بأحدث المستجدات عبر قنواتنا الرسمية بشأن أي تعديلات قد تطرأ على جدول رحلاتنا».

متابعة مستمرة



ودعت الناقلات الوطنية المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم بصورة منتظمة عبر القنوات الرسمية قبل التوجه إلى المطارات، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لتلقي أحدث الإشعارات المتعلقة بالتغييرات التشغيلية، في ظل استمرار متابعة تطورات الأوضاع الإقليمية.