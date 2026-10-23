«فلاي دبي» تمدد إلغاء رحلاتها إلى الرياض والدمام وأبها حتى 29 أكتوبر



أعلنت «فلاي دبي» تمديد إلغاء رحلاتها إلى عدد من الوجهات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الرياض والدمام وأبها، حتى 29 أكتوبر الجاري، في ظل الأوضاع الراهنة التي تؤثر في عملياتها التشغيلية.

وقال متحدث باسم «فلاي دبي»: «نظراً للأوضاع الراهنة، نتوقع حدوث بعض التغييرات في رحلاتنا المنتظمة إلى المملكة العربية السعودية، حيث تم إلغاء رحلات فلاي دبي إلى عدد من الوجهات في المملكة بما في ذلك الرياض والدمام وأبها حتى 29 أكتوبر. نواصل متابعة الوضع عن كثب، وسنوافي عملاءنا بأحدث المستجدات عبر قنواتنا الرسمية بشأن أي تعديلات قد تطرأ على جدول رحلاتنا».

وأضاف المتحدث: «نوصي عملاءنا بالتحقق بانتظام من حالة رحلاتهم، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لضمان الاطلاع على آخر المستجدات بخصوص الرحلات».