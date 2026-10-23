الاتحاد للطيران تلغي رحلات بين أبوظبي و3 مدن سعودية حتى 5 نوفمبر



أعلنت الاتحاد للطيران إلغاء رحلاتها بين أبوظبي وكل من الدمام والرياض وجدة حتى الخميس 5 نوفمبر، بسبب اضطرابات إقليمية، محذرة من احتمال حدوث تغييرات إضافية في جدول الرحلات تبعاً لتطورات الوضع.

وأوضحت الشركة أن جميع الرحلات بين أبوظبي والدمام، وكذلك بين أبوظبي والرياض، أُلغيت حتى التاريخ المذكور.

وفيما يتعلق بالرحلات بين أبوظبي وجدة، شملت الإلغاءات الرحلات EY601 وEY603 من أبوظبي إلى جدة، والرحلتين EY602 وEY604 من جدة إلى أبوظبي، وذلك حتى الخميس 5 نوفمبر.

ودعت الاتحاد للطيران المسافرين إلى التحقق من أحدث المستجدات المتعلقة برحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متغيراً وأن مزيداً من التعديلات قد تطرأ على مواعيد الرحلات.

وأكدت الشركة أن فرقها تعمل على مساعدة المسافرين المتأثرين بالإلغاءات وترتيب خيارات سفرهم، معربة عن اعتذارها عن الإزعاج الناجم عن هذه الاضطرابات، ومشددة على أن سلامة المسافرين وأفراد الطاقم وراحتهم تأتي في مقدمة أولوياتها.