بدء تسليم «آيفون ديو» القابل للطي في الإمارات



شهد «دبي مول» منذ الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة اصطفاف طوابير من الراغبين في اقتناء هاتف «آيفون ديو» iPhone Duo، أول هاتف قابل للطي من «آبل»، حيث بدأت متاجر أبل الرسمية في الإمارات وسلاسل التجزئة الكبرى صباح الجمعة، تسليم هواتف آيفون ديو الجديدة.

توافد الراغبون في اقتناء الجهاز منذ ساعات الصباح، في مشهد يعكس الاهتمام بالإصدار الجديد، الذي يمثل تحولاً في تصميم هواتف «آيفون»، مع دخول الشركة سوق الهواتف القابلة للطي للمرة الأولى. ويبدأ سعر الهاتف في الإمارات من 8499 درهماً لنسخة 256 غيغابايت، ويرتفع إلى 9349 درهماً لنسخة 512 غيغابايت، و11049 درهماً لسعة 1 تيرابايت، وصولاً إلى 13599 درهماً لنسخة 2 تيرابايت.

واستقبل متجر «أبل» في دبي مول محمد شاكا أول مشترٍ للهاتف الجديد، وسط أجواء احتفالية من موظفي المتجر الذين اصطفوا للترحيب به، وفي لقاء مع «البيان»، أعرب محمد شاكا، عن سعادته بالحصول على الجهاز الجديد، وحماسه لتجربة أول هاتف قابل للطي من «آبل»، وحرصه على اقتناء أحدث إصدارات «آيفون» فور طرحها في الأسواق. وقال شاكا إنه كان أيضاً أول مشترٍ لهاتف «آيفون 18» عند إطلاقه في الإمارات، لكنه حرص على العودة مجدداً لاقتناء «آيفون ديو» وتجربة تصميمه القابل للطي، فساعات الانتظار لا تزعجه، خصوصاً أن تجربة الأجهزة الجديدة تستحق الوقت الذي يقضيه للحصول عليها، وفتح محمد شاكا حقيبة كان يحملها، ليكشف عن مجموعة تضم 53 هاتف «آيفون» اقتناها على مدار السنوات الماضية، واحتفظ بها منذ الإصدارات الأولى، مستعرضاً مجموعته أمام الحاضرين، قبل أن يضيف إليها هاتف «آيفون ديو» الجديد القابل للطي.

رابع أرخص سوق

وقد حلت الإمارات في المرتبة الرابعة بين 23 سوقاً عالمية من حيث انخفاض سعر هاتف «آيفون ديو» بسعة 256 غيغابايت، وفق مقارنة دولية للأسعار استندت إلى بياناتيوم 2 من أكتوبر الجاري؛ إذ يبلغ سعره محلياً نحو 2314 دولاراً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت 1999 دولاراً، وكندا 2216 دولاراً، وهونغ كونغ 2230 دولاراً. لتتقدم الإمارات على أسواق عالمية عدة، بينها اليابان التي بلغ سعر الهاتف فيها 2319 دولاراً، وسنغافورة 2426 دولاراً، وألمانيا 2607 دولارات، والهند 3124 دولاراً، بينما سجلت تركيا أعلى سعر بين الأسواق المشمولة بالمقارنة عند 4689 دولاراً.

ويتميز الهاتف الجديد «آيفون ديو» بشاشة خارجية قياس 5.4 بوصات، وأخرى داخلية قابلة للطي قياس 7.6 بوصات، تتيح للمستخدم مساحة أكبر لمشاهدة المحتوى وتشغيل التطبيقات وإنجاز مهام متعددة، إلى جانب معالج A20 Pro. وكانت «آبل» قد فتحت باب الطلب المسبق على الهاتف في الإمارات يوم 16 من أكتوبر الجاري، قبل بدء توافره رسمياً اليوم الجمعة 23 من الشهر نفسه.