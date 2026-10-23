الإمارات.. الذهب يفقد 10 دراهم في آخر جلسات الأسبوع



واصلت أسعار الذهب والفضة تراجعها في الإمارات خلال تعاملات اليوم الجمعة، في آخر جلسات الأسبوع، إذ سجل الذهب انخفاضاً ملحوظاً لليوم الرابع على التوالي، ليفقد أكثر من 10 دراهم مقارنة بأسعار الخميس ليهبط عيار 24 إلى أدنى مستوى له خلال الأسبوع، فيما تراجعت الفضة إلى 6.35 دراهم للغرام.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 482.25 درهماً مقابل 493 درهماً أمس، فيما هبط عيار 22 بمقدار 10 دراهم إلى 446.50 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 428 درهماً، وعيار 18 نحو 367 درهماً. كما تراجع سعر غرام الفضة إلى 6.35 دراهم مقابل 6.66 دراهم أمس، بانخفاض 0.31 درهم، فيما بلغت الأونصة 197.54 درهماً.

الذهب

عيار 24: 482.25 درهماً

عيار 22: 446.50 درهماً

عيار 21: 428.00 درهماً

عيار 18: 367.00 درهماً

الفضة

الغرام: 6.35 دراهم

الأونصة: 197.54 درهماً

الكيلوغرام: 6351.05 درهماً