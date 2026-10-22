آيفون وفيفو وأوبو .. 3 شركات تطرح هواتفها في الإمارات

تبدأ شركة «أبل»، الجمعة، طرح هاتفها الجديد «آيفون ديو» iPhone Duo في أسواق الإمارات، وهو أول هاتف قابل للطي في تاريخ الشركة، بأسعار تبدأ من 8499 درهماً، وتصل إلى 13599 درهماً، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في استراتيجية الشركة لدخول سوق الهواتف القابلة للطي، وسط إقبال استثنائي على الطلبات المسبقة.

ويأتي طرح الهاتف بعد نفاد الكميات الأولية المتاحة للحجز الإلكتروني خلال دقائق من فتح الطلبات المسبقة في يوم 16 من أكتوبر الجاري؛ ما أدى إلى امتداد مواعيد تسليم بعض الطلبات الجديدة في الإمارات إلى شهر يناير المقبل 2027، وأكدت «أبل» أن متاجرها في الإمارات سوف تخصص الأجهزة المتاحة يوم الإطلاق للعملاء الذين أتموا طلباتهم إلكترونياً مسبقاً، من دون إتاحة الشراء المباشر للزوار من دون حجز، نتيجة محدودية الكميات المتوافرة.

ويتميز الهاتف بشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.6 بوصات، وأخرى خارجية بقياس 5.4 بوصات، مع معالج A20 Pro، وهيكل مصنوع من التيتانيوم، وكاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميغابكسل لكل منهما، إلى جانب دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعدد المهام، كما يتوافر الجهاز بأربعة خيارات للتخزين، تبدأ من 256 غيغابايت بسعر 8499 درهماً، وترتفع إلى 9349 درهماً لسعة 512 غيغابايت، و11049 درهماً لسعة تيرابايت واحد، وصولاً إلى 13599 درهماً لسعة تيرابايتين.

من جهة أخرى، أعلنت شركة «أوبو» إطلاق سلسلتها الجديدة «فايند X10» في الإمارات، بأسعار تبدأ من 5199 درهماً لهاتف «فايند X10»، وتصل إلى 6399 درهماً لطراز «فايند X10 برو ماكس»، على أن يبدأ الطلب المسبق في 30 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 5 نوفمبر، قبل طرح الهاتفين للبيع رسمياً في 6 نوفمبر 2026. ويشمل الإطلاق أيضاً أسواق عُمان وقطر والبحرين والكويت.

ويتوفر الطرازان بذاكرة عشوائية سعة 12 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 512 غيغابايت. ويحصل المشترون خلال فترة الطلب المسبق على ساعة «أوبو ووتش S» وسماعات «أوبو إنكو Air5 برو»، إلى جانب ضمان لحماية الشاشة لمدة 12 شهراً وضمان ممدد لمدة مماثلة، بقيمة إجمالية للهدايا والمزايا تبلغ 2099 درهماً.

ويضم الهاتفان بطارية بسعة 8000 مللي أمبير لكل منهما، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط، واللاسلكي بقدرة 50 واط. وتبلغ مساحة الشاشة 6.59 بوصات للطراز الأساسي و6.78 بوصات لـ«برو ماكس»، بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز وذروة سطوع تبلغ 3600 شمعة.

هذا، ووصل هاتف vivo V80 رسمياً إلى أسواق الإمارات، في خطوة تعكس أهمية السوق الإماراتية بالنسبة لشركات التكنولوجيا العالمية، وسط المنافسة المتزايدة في قطاع الهواتف الذكية المدعومة بتقنيات التصوير المتقدمة والذكاء الاصطناعي.