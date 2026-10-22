موانئ دبي العالمية تنافس على جميع الأصول المطروحة في الموانئ الهندية



تعتزم مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» المنافسة على جميع الأصول والمشروعات الاستثمارية المطروحة في قطاع الموانئ الهندي، في إطار خططها لتعزيز حضورها في السوق الهندية، التي تمثل إحدى الأسواق الاستراتيجية الرئيسية لنمو أعمال المجموعة، وتوسعاتها المستقبلية، بحسب يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتواصل المجموعة تنفيذ خططها الاستثمارية، وتوسيع نطاق عملياتها في الهند، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية في ميناء تونا تيكرا، والسعي إلى تجديد امتيازاتها التشغيلية في ميناءي مومباي وموندرا، إلى جانب الاستعداد للمنافسة على مشروع ميناء فادهافان.

السوق الهندية

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية في تصريحات لصحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية: «الهند مهمة للغاية في خططنا، ونحن ننافس على كل ما يُطرح من فرص»، مؤكداً أن المجموعة تنظر إلى السوق الهندية باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجيتها المستقبلية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية. وأوضح أن التنوع الجغرافي لمحفظة «موانئ دبي العالمية» وانتشار عملياتها عبر الأسواق الدولية يعززان قدرتها على التعامل مع التحديات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن العمليات الأخرى للمجموعة خارج ميناء جبل علي سجلت نمواً في أرباحها بنسبة 15 %، رغم التحديات التي تواجه حركة التجارة الإقليمية.

وتوقع أن يظل صافي التأثير السنوي للتحديات الراهنة على المجموعة دون 10%، مدعوماً بأداء عملياتها الدولية وقدرتها على الاستفادة من الفرص الناشئة في الأسواق المختلفة. وأوضح أن الهند ومصر يمكن أن تؤديا دوراً مهماً في خدمة الأسواق الواقعة على جانبي الممرات البحرية الحيوية، بما يوفر خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية، ويعزز مرونة سلاسل التوريد.

وأكد أن تطوير البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية المتكاملة يمثل عنصراً أساسياً في الاستجابة للتحولات المتسارعة في التجارة العالمية، خصوصاً مع تزايد توجه الشركات إلى تنويع مسارات الشحن، وتقليل الاعتماد على الممرات التقليدية.

وتعكس خطط المجموعة في الهند توجهها نحو تعزيز الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، وتوسيع حضورها في الأسواق ذات الإمكانات التجارية المرتفعة، بما يدعم استراتيجية النمو طويلة الأجل، ويعزز دورها في تسهيل حركة التجارة العالمية.