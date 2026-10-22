وفد «فلاي دبي» يتفقد مركز صيانة الطائرات في دبي الجنوب



تفقد وفد من كبار المسؤولين التنفيذيين في فلاي دبي، برئاسة غيث الغيث، الرئيس التنفيذي للشركة، موقع مركز صيانة الطائرات التابع للناقلة، والذي يقع ضمن مجمع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب.

وضم الوفد كلاً من حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية؛ ومحمد حارب المهيري، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات وسلسلة التوريد في فلاي دبي، وميك هيلز، الرئيس التنفيذي للعمليات؛ وفرانسوا أوبرهولز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية.

واطلع الوفد خلال الزيارة على سير أعمال البناء في هذا المرفق المتطور، الذي بدأ العمل فيه عام 2025 ضمن مجمع محمد بن راشد للطيران، وتشارف أعمال الإنشاء في الموقع، الذي تبلغ مساحته 32,600 متر مربع على الانتهاء، حيث يسير المشروع وفق الجدول الزمني المحدد لإتمام أعمال البناء بحلول نهاية العام الجاري، وعقب انتهاء الأعمال الإنشائية سيدخل المشروع في مرحلة شاملة تشمل التحضيرات التشغيلية، ودمج الأنظمة، والاختبارات الفنية، تمهيداً لبدء العمليات التشغيلية الكاملة في الربع الأول من العام المقبل 2027، ويعد هذا المشروع واحداً من أكبر استثمارات «فلاي دبي» في البنية التحتية لقطاع الطيران، ويعكس ثقة الناقلة باستمرار نمو دبي مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة والربط الجوي.

وقد صُمم هذا المرفق المتطور لاستيعاب أسطول فلاي دبي المتنامي من الطائرات الحديثة، ويضم حظائر مخصصة للصيانة الثقيلة، وورش عمل هندسية متخصصة، ومستودعات لإدارة المواد، بالإضافة إلى مرافق إدارية متنوعه.

وعند تشغيله بالكامل سيعمل في المركز 400 خبير فني متخصص، ما يتيح للشركة إجراء عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة «MRO» داخلياً؛ وهو ما يسهم في تسريع فترات الإنجاز، وتعزيز جاهزية الأسطول، وضمان رقابة شاملة على الجودة.

وبدعم من «برنامج التدريب الهندسي المعتمد لدى الناقلة سيعمل المركز أيضاً على تطوير كفاءات هندسية عالية المهارة في قطاع الطيران، ودعم النمو المستمر لهذا القطاع في دبي.

علامة فارقة

وأكد غيث الغيث أن التقدم في أعمال البناء في مركز صيانة الطائرات التابع لفلاي دبي في دبي الجنوب يمثل علامة فارقة في مسيرة فلاي دبي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي التشغيلي، وبناء قدرات طويلة الأمد. وأضاف: «مع توسع أسطولنا وشبكة وجهاتنا فإن امتلاك إمكانات صيانة داخلية مخصصة يمنحنا مرونة أكبر، وقدرة أعلى على التكيف، وكفاءة تشغيلية أفضل».

وقال الغيث: «يُعد هذا المشروع الاستراتيجي، الذي تبلغ تكلفته 190 مليون دولار أمريكي، ركيزة أساسية ضمن منظومة الطيران في دبي الجنوب، وينسجم تماماً مع استراتيجيتنا طويلة المدى المتعلقة بمطار آل مكتوم الدولي خلال العقد المقبل. ومن خلال الاستعداد لمتطلبات المستقبل نؤكد التزامنا الراسخ بدعم طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية».

وتغطي شبكة فلاي دبي المتنامية أكثر من 125 وجهة، وتمتلك الناقلة طلبيات لأكثر من 300 طائرة، تشمل 30 طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، يتوقع أن يبدأ تسلمها اعتباراً من العام 2028، كما يتوقع استلام 11 طائرة من طراز بوينغ 737 خلال العام الجاري 2026، ليصل بذلك حجم أسطولها إلى 100 طائرة. ويقع مركز صيانة الطائرات بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، ويُعد إنجازاً محورياً في البنية التحتية التشغيلية لـ«فلاي دبي» مع استعداد الشركة للمرحلة التالية من توسع شبكتها وأسطولها المتنامي، ومن خلال تطوير مرافق فنية داخلية ضمن مجمع محمد بن راشد للطيران تؤكد فلاي دبي دعمها المستمر لرؤية دبي الهادفة إلى بناء منظومة طيران متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.