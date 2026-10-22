الإمارات.. أسعار الذهب تتراجع لليوم الثالث على التوالي



واصلت أسعار الذهب تراجعها في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي، إذ شمل الانخفاض مختلف الأعيرة، وسط استمرار الضغوط على أسعار المعدن الأصفر، فيما سجلت الفضة انخفاضاً مقارنة بتعاملات أمس.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 493 درهماً مقابل 496 درهماً أمس، بتراجع 3 دراهم، فيما هبط عيار 22 بمقدار 2.75 درهم إلى 456.50 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 437.75 درهماً، وعيار 18 نحو 375.25 درهماً. كما تراجع سعر غرام الفضة إلى 6.66 دراهم مقابل 6.78 دراهم أمس، بانخفاض 0.12 درهم، فيما بلغت الأونصة 207.22 دراهم.



الذهب



عيار 24: 493.00 درهماً

عيار 22: 456.50 درهماً

عيار 21: 437.75 درهماً

عيار 18: 375.25 درهماً



الفضة



الغرام: 6.66 دراهم

الأونصة: 207.22 دراهم

الكيلوغرام: 6662.27 درهماً



