«دي بي ورلد» توسّع شبكتها اللوجستية لمراكز البيانات في أمريكا إلى 50 موقعاً

خدمات متخصصة لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية

دقة إدارة المخزون تتجاوز 99 % لأصول تكنولوجية بقيمة ملياري دولار



توسّع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» شبكتها اللوجستية المتخصصة في خدمة مراكز البيانات بالولايات المتحدة الأمريكية لتشمل نحو 50 موقعاً، مستفيدة من الطفرة المتسارعة في الاستثمارات الموجهة إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والطلب المتنامي على نقل المعدات التكنولوجية عالية القيمة وتجهيزها وتركيبها بأمان وكفاءة.

ويأتي التوسع في وقت يشهد فيه قطاع مراكز البيانات الأمريكي نمواً متسارعاً، مع وجود أكثر من 1500 منشأة جديدة في مراحل مختلفة من التطوير، إضافة إلى أكثر من 3000 مركز بيانات عامل حالياً، وفقاً لبيانات أوردتها المجموعة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشروعات إلى زيادة كبيرة في احتياجات السوق إلى خدمات لوجستية متخصصة، تواكب تعقيد المعدات، وتسارع جداول الإنشاء والتشغيل.

وتشمل المعدات التي تتطلب هذه الخدمات الخوادم ووحدات معالجة الرسومات ومكونات الشبكات والمحولات الكهربائية وأنظمة التبريد، وهي تجهيزات تتطلب عناية خاصة خلال النقل والتخزين والتجميع والاختبار، فضلاً عن ضرورة وصولها وفق الجداول الزمنية المحددة للمشروعات، وقد يؤدي تأخر مكون أساسي واحد إلى تعطيل مراحل من تجهيز مركز البيانات، وتأخير إتاحة قدراته الحاسوبية.

وفي مؤشر إلى تنامي أهمية أمن سلاسل الإمداد أظهرت دراسة أجرتها «دي بي ورلد»، بالتعاون مع «Supply Chain Dive»، التابعة لشركة «إنفورما تك تارجت»، وشملت 100 مسؤول تنفيذي في مؤسسات مراكز البيانات بأمريكا الشمالية، أن 96 % من المشاركين وضعوا الأمن السيبراني ضمن أبرز تحديات سلاسل الإمداد، ويعزز ذلك الحاجة إلى أنظمة أكثر تطوراً لحماية المعدات، ومراقبة حركة الشحنات، وتحسين الشفافية وإمكانية تتبع الأصول خلال مختلف مراحل العمليات.

وتستند المجموعة إلى خبرة تتجاوز عشر سنوات في الخدمات اللوجستية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وتدعم 5 من أكبر 7 شركات تكنولوجيا في العالم، عبر شبكة عمليات تمتد إلى أكثر من 80 دولة.

وتربط منظومتها الأمريكية بين الشحن الدولي والتخزين المتخصص وإدارة المخزون وتجهيز المعدات ونقلها إلى مواقع التشغيل، وتشمل خدماتها استلام الشحنات وفحصها، وتجميع المكونات، وإعداد الخوادم واختبارها، ودمجها في رفوف الخوادم، إلى جانب النقل المتخصص للمعدات الحساسة، وتتبع الأصول وإدارة قطع الغيار والخدمات اللوجستية العكسية.

وفي أحد المشروعات طورت «دي بي ورلد» لصالح شركة تكنولوجيا عالمية كبرى نموذجاً آمناً لتجهيز رفوف الخوادم بكميات كبيرة، ضمن بيئة تشغيلية مجهزة بغرف نظيفة وأنظمة مراقبة مستمرة، تجمع بين استلام المكونات وتجميعها وتوصيلاتها الكهربائية وإعدادها واختبارها قبل الشحن، وأتاح النموذج تجهيز ما يصل إلى 75 وحدة رفوف خوادم مخصصة أسبوعياً، مع تجميع واختبار وشحن نحو 1300 وحدة رفوف سنوياً، قبل تطبيق التجربة في ثلاثة مواقع عالمية إضافية.

كما حققت المجموعة دقة تتجاوز 99 % في إدارة مخزون من الأصول التكنولوجية، تبلغ قيمته نحو ملياري دولار ضمن عملياتها المرتبطة بالحوسبة السحابية ومراكز البيانات، ويعكس ذلك أهمية الجمع بين النقل المتخصص وإدارة المخزون والتتبع الدقيق، في ظل ارتفاع قيمة المعدات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتزايد الحاجة إلى تشغيل مراكز البيانات في المواعيد المحددة دون تعطيل.