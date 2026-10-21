طيران الإمارات تحصد 3 جوائز من «فوربس للسفر الجوي 2026»

عززت طيران الإمارات مكانتها في قطاع السفر الجوي الفاخر، بحصولها على ثلاثة ألقاب ضمن جوائز «فوربس للسفر الجوي 2026»، شملت أفضل ناقلة دولية، وأفضل تجربة سفر بالدرجة الأولى، وأفضل صالة لشركة طيران في مطار دولي، في تتويج يعكس تميز خدماتها على متن الطائرة وجودة مرافق الضيافة الأرضية.

ويبرز هذا التكريم نهج الناقلة في تطوير تجربة سفر متكاملة، تجمع بين الراحة والخصوصية والابتكار، وتلبي تطلعات المسافرين عبر مختلف الدرجات، وصولاً إلى الخدمات الراقية التي توفرها صالاتها في مطار دبي الدولي.

وفي تقييمها لطيران الإمارات، سلطت «فوربس ترافل جايد» الضوء على التحسينات الموجهة إلى المسافرين في الدرجة السياحية، إلى جانب التجهيزات الفاخرة التي تميز مقصورات الدرجة الأولى. وشملت هذه التحسينات إطلاق مسند الرأس «يو دريم» في يوليو الماضي، بتصميم مبطن ومرن يوفر دعماً للرأس والرقبة، بما يعزز مستويات الراحة خلال الرحلات.

وفي إطار خططها لتطوير تجربة السفر، تعتزم الناقلة تجهيز طائرات «إيرباص A350» بحواجز خصوصية كهربائية كاملة الارتفاع في الدرجة السياحية الممتازة، بما يوفر قدراً أكبر من الخصوصية، ويمنح المسافرين مساحة أكثر انعزالاً خلال الرحلة.

وعلى صعيد الدرجة الأولى، تصدرت مقصورة طيران الإمارات على طائرات «بوينغ 777-300ER» التصنيف الدولي، بفضل تصميم أجنحتها المغلقة والتجهيزات التي تتيح للمسافرين التحكم في الإضاءة ودرجة الحرارة، فضلاً عن المقاعد الجلدية المزودة بخاصية انعدام الجاذبية، التي توفر تجربة سفر ترتكز على الراحة والخصوصية.

وامتد التميز إلى الخدمات الأرضية، إذ حصدت صالة الدرجة الأولى التابعة للناقلة في الكونكورس C بمطار دبي الدولي لقب أفضل صالة لشركة طيران في مطار دولي. وتوفر الصالة مجموعة من الخدمات الراقية، تشمل مرافق للاستحمام وخدمات سبا ووجبات متكاملة من ثلاثة أطباق، إلى جانب إمكانية الصعود مباشرة إلى الطائرة، بما يتيح تجربة أكثر سلاسة وراحة للمسافرين.

وأشارت «فوربس ترافل جايد» إلى أن مواصلة تطوير مرافق الصالة والارتقاء بخدماتها قد يعززان قدرتها على الحفاظ على مكانتها التنافسية خلال السنوات المقبلة.

جاء الإعلان عن الجوائز ضمن برنامج «فيريفايد» لعام 2026، الذي يغطي 18 فئة في قطاع السفر الجوي، واستندت نتائجه إلى استطلاع خاص شارك فيه نحو 9 آلاف شخص من ذوي الخبرة في مجالي السفر والضيافة، بينهم مستشارون للسفر الفاخر ومسافرون دائمون ومفتشون سريون وأعضاء في فرق التدريب.