«طيران الإمارات» تشغّل العملاقة إلى 53 وجهة في ديسمبر

وسّعت «طيران الإمارات» شبكة تشغيل طائرتها العملاقة «A380» إلى نحو 53 وجهة حول العالم خلال ديسمبر، وفق جدول الرحلات المعلن للشهر، في مؤشر على استمرار الناقلة في الاعتماد على الطائرة ذات الطابقين لتلبية الطلب المرتفع على السفر عبر مركزها في دبي، خصوصاً الأسواق ذات الكثافة العالية.

وتشمل الشبكة وفق الجداول الجديدة 21 مطاراً أوروبياً، بإجمالي يصل إلى 34 رحلة مغادرة يومياً بطائرات «A380»، لتستحوذ أوروبا على حصة كبيرة من عمليات الطائرة ضمن شبكة الناقلة العالمية، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على السفر خلال موسم الشتاء والعطلات.

وتتصدر لندن هيثرو قائمة الوجهات الأوروبية بواقع 6 رحلات يومياً، تليها باريس شارل ديغول ولندن غاتويك ومانشستر، بواقع 3 رحلات يومياً لكل منها، ما يعكس قوة الطلب على الخطوط الرئيسية التي تربط دبي بالمدن الأوروبية الكبرى.

وتشمل شبكة تشغيل «A380» في أوروبا مجموعة واسعة من الأسواق الرئيسية، ما يتيح لطيران الإمارات توظيف السعة الكبيرة للطائرة على الخطوط التي تتمتع بقاعدة طلب قوية، إلى جانب توفير خيارات ربط واسعة عبر مطار دبي الدولي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا ومناطق أخرى.

وتظل «طيران الإمارات» أكبر مشغل لطائرات «A380» في العالم، مع أسطول يبلغ 116 طائرة حتى أكتوبر 2026، وهو ما يمنح الناقلة قدرة كبيرة على توزيع الطائرة العملاقة بين الأسواق وفق مستويات الطلب الموسمية والتشغيلية.

وتشكل طائرات «A380» عنصراً رئيسياً في استراتيجية الناقلة لتلبية الطلب على الرحلات عالية الكثافة، خصوصاً على الخطوط التي تشهد معدلات إشغال مرتفعة، حيث توفر الطائرة قدرة استيعابية كبيرة مقارنة بالطائرات ذات البدن العريض الأصغر، ما يسمح بزيادة عدد المقاعد المتاحة من دون الحاجة إلى تشغيل عدد أكبر من الرحلات.

كما تواصل «طيران الإمارات» الاستثمار في تحديث مقصورات طائرات «A380» ضمن برنامجها الواسع لتحديث الأسطول، بما يشمل إدخال منتجات وتجهيزات جديدة وتحسين تجربة المسافرين، وهو ما يدعم استمرار الطائرة في أداء دور رئيسي ضمن الشبكة خلال السنوات المقبلة.