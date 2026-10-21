الإمارات.. الذهب يواصل التراجع والفضة مستقرة



واصلت أسعار الذهب تراجعها في الإمارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، إذ شمل الانخفاض مختلف الأعيرة، فيما استقر سعر غرام الفضة نسبياً مقارنة بتعاملات أمس.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 496 درهماً مقابل 499.50 درهماً أمس، بتراجع 3.50 دراهم، فيما هبط عيار 22 بمقدار 3.25 دراهم إلى 459.25 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 440.25 درهماً، وعيار 18 نحو 377.50 درهماً. واستقر سعر غرام الفضة نسبياً عند 6.78 دراهم، فيما بلغت الأونصة 210.83 دراهم.

الذهب

عيار 24: 496.00 درهماً

عيار 22: 459.25 درهماً

عيار 21: 440.25 درهماً

عيار 18: 377.50 درهماً

الفضة

الغرام: 6.78 دراهم

الأونصة: 210.83 دراهم

الكيلوغرام: 6778.34 درهماً