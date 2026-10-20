الإمارات تتصدر نمو طيران الأعمال إقليمياً بزيادة 102% في 5 سنوات

طيران الأعمال في الإمارات يفتح فرصاً جديدة للصيانة وإدارة الأساطيل

البنية التحتية والخدمات المتخصصة تدعمان تنافسية الإمارات في الطيران الخاص

جاهزية الأساطيل والاتصال الرقمي يعيدان تشكيل المنافسة في قطاع الطيران الخاص

خدمات ما بعد البيع والصيانة المتقدمة تعزز القيمة الاقتصادية للطيران الخاص

نمو الثروات والسفر الفاخر يدفعان الطلب على طائرات رجال الأعمال في الشرق الأوسط



سجلت رحلات مغادرة طائرات رجال الأعمال في دولة الإمارات نمواً بنسبة 102.2% خلال خمس سنوات، لتصل إلى 5475 رحلة، مقارنة بنحو 3727 رحلة في السعودية، التي ارتفع نشاطها بنسبة 42.2% خلال الفترة نفسها، وفق تقرير «هانيويل إيروسبيس» لتوقعات طيران الأعمال العالمي لعام 2026.

ويبرز التقرير، الصادر في نسخته الخامسة والثلاثين، اتساع الفرص أمام قطاع طيران الأعمال في الشرق الأوسط، مدفوعاً بنمو الثروات، وتزايد الطلب على خدمات التنقل الجوي المتميزة، والاستثمارات في البنية التحتية، وتوسع منظومة الخدمات المرتبطة بالطيران الخاص. وتبرز الإمارات والسعودية بوصفهما سوقين رئيسيين للنشاط الإقليمي، مع اختلاف مسارات تطور القطاع في كل منهما.

وتعكس الزيادة المسجلة في الإمارات توسعاً في استخدام طائرات رجال الأعمال، بالتوازي مع تطور البنية التحتية للطيران الخاص وتوافر الخدمات المتخصصة، بما يدعم مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للأعمال والسفر الجوي المتميز. ولا يقتصر أثر هذا النمو على حركة الرحلات، بل يمتد إلى الأنشطة المرتبطة بتشغيل الطائرات وإدارتها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها.



فرص تتجاوز عدد الرحلات

مع ارتفاع استخدام الطائرات، تتزايد أهمية الخدمات التي تضمن جاهزيتها وكفاءة تشغيلها، بما في ذلك الصيانة والإصلاح والعمرة، وإدارة الأساطيل، وتوفير قطع الغيار، وتحديث إلكترونيات الطيران، وحلول الاتصال والصيانة الرقمية. كما يفتح نمو النشاط المجال أمام تطوير خدمات إدارة الطائرات والرحلات الخاصة ومرافق الطيران العام، إلى جانب التدريب وتأهيل الكفاءات الفنية.

وتكتسب هذه الخدمات أهمية متزايدة مع سعي المشغلين إلى تقليص فترات توقف الطائرات وتحسين كفاءة العمليات، في وقت تتطلب فيه الطائرات الحديثة أنظمة اتصال متطورة وحلولاً تقنية تواكب متطلبات التشغيل وتجربة المسافرين.

وفي هذا السياق، تبرز فرص الاستثمار في القدرات الفنية المحلية وتطوير الكفاءات المتخصصة، إلى جانب توسيع نطاق خدمات الدعم طوال دورة حياة الطائرة، من التشغيل والصيانة الدورية إلى تحديث الأنظمة والتجهيزات.



تطور السوق

وأشار التقرير إلى ارتفاع رحلات مغادرة طائرات رجال الأعمال في السعودية إلى 3727 رحلة، بنمو 42.2% خلال خمس سنوات، بحسب التقرير. ويرتبط تطور السوق بتوسيع مرافق الطيران العام، والاستثمار في البنية التحتية، والتغييرات التنظيمية التي تسهم في تيسير دخول مشغلين جدد وتعزيز النشاط.

ويعكس اختلاف معدلات النمو بين السوقين تفاوت مراحل تطور المنظومة؛ إذ تستند الإمارات إلى قاعدة متقدمة من البنية التحتية والخدمات المتخصصة، فيما تواصل السعودية توسيع مرافقها وقدراتها التشغيلية. ويتيح هذا التوسع فرصاً أمام الشركات العاملة في خدمات الطيران الخاص والصيانة وإدارة الطائرات والتجهيزات التقنية.



الاتصال والجاهزية

وقال كوبر كولين، رئيس «هانيويل إيروسبيس» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، إن نمو قطاع طيران الأعمال في الإمارات والسعودية يعكس تحولات أوسع في السوق الإقليمية، مشيراً إلى توسع البنية التحتية وارتفاع استخدام الطائرات يرافقهما تطور في احتياجات المشغلين وتوقعات المسافرين.

وأضاف أن المشغلين يحتاجون إلى طائرات تتمتع بمستويات مرتفعة من الجاهزية والكفاءة والاتصال، فيما يتطلع المسافرون إلى تجربة رقمية سلسة وموثوقة، ما يعزز أهمية حلول الاتصال وتحديث الطائرات وخدمات الدعم المتكاملة طوال دورة حياتها.

وتوفر «هانيويل إيروسبيس» تقنيات تشمل إلكترونيات الطيران والاتصال وحلول تحديث الطائرات، إلى جانب أنظمة تدعم العمليات الرقمية والمتصلة.

ورغم فرص النمو، يواجه القطاع تحديات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات المجال الجوي، التي قد تؤدي إلى تغيير مسارات الرحلات وارتفاع تكاليف الوقود وتعقيد العمليات التشغيلية. كما تشمل التحديات نقص الطيارين والفنيين، والتعقيدات التنظيمية، ومحدودية بعض قدرات الصيانة.

وفي ظل هذه المتغيرات، تتجه المنافسة في طيران الأعمال إلى ما هو أبعد من زيادة عدد الرحلات، لتشمل جودة الخدمات، وجاهزية الأساطيل، وكفاءة التشغيل، وتوافر حلول الاتصال والصيانة المتقدمة، وهي عوامل مرشحة لتعزيز أهمية الاستثمارات في منظومة الطيران الخاص بالمنطقة.