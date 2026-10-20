«ماي إيميريتس باس» تمنح المسافرين خصومات 50% في الإمارات



تتيح «طيران الإمارات» للمسافرين القادمين إلى دبي الاستفادة من خصومات تصل إلى 50% على مجموعة من الخدمات والمنتجات والأنشطة السياحية في دولة الإمارات، من خلال استخدام بطاقة صعود الطائرة لدى مئات المنشآت المشاركة في برنامج (My Emirates Pass)، الذي يربط حركة السفر الجوي بقطاعات السياحة والضيافة والتجزئة، ويوفر مزايا إضافية للزوار خلال فترة إقامتهم في الدولة.

وبحسب العروض المنشورة على الموقع الرسمي لطيران الإمارات، تصل الخصومات إلى 50% على بعض منتجات المجوهرات، فيما تشمل عروض أخرى تخفيضات على خدمات المطاعم والضيافة والتسوق والأنشطة الترفيهية، مع اختلاف نسب الخصم وشروط الاستفادة منها بحسب طبيعة الخدمة والمنشأة المشاركة.

وتتضمن العروض خصومات تصل إلى 25% على المأكولات والمشروبات لدى بعض المطاعم، و20% لدى منشآت أخرى، إلى جانب تخفيضات على دخول المعالم السياحية والمرافق الترفيهية والتجارب السياحية، فضلاً عن عروض مرتبطة بالتسوق واستخدام المرافق الشاطئية، ما يتيح للمسافرين الاستفادة من بطاقة الصعود خارج نطاق خدمات النقل الجوي.

ويستمر البرنامج خلال موسم الشتاء من الأول من أكتوبر 2026 حتى 31 مارس 2027، فيما توفر الناقلة عروضاً أخرى على مدار العام، يجري تحديثها بصورة موسمية، بما يتيح للمسافرين خيارات مختلفة للاستفادة من الخصومات خلال زياراتهم المتكررة إلى الدولة.

ويمكن للمسافرين الاستفادة من الخصومات عبر الاحتفاظ ببطاقة صعود الطائرة الورقية أو الإلكترونية وإبرازها لدى الجهات المشاركة، إلى جانب بطاقة هوية سارية، مع إمكانية استخدام البطاقة في أكثر من منشأة أو عدة مرات لدى الجهة نفسها، وفق الشروط والأحكام المعتمدة لكل عرض.

وتنصح «طيران الإمارات» المسافرين بالاحتفاظ بصورة من بطاقة الصعود الإلكترونية على هواتفهم، تحسباً لاختفائها من تطبيق الناقلة أو المحفظة الرقمية بعد انتهاء الرحلة، كما يمكن الاطلاع على قائمة الجهات المشاركة ونسب الخصومات وفترات صلاحيتها عبر الموقع الإلكتروني للشركة.