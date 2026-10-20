الإمارات.. أسعار الذهب تعود للتراجع



تراجعت أسعار الذهب في الإمارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع طفيف في الجلسة السابقة، وشمل الانخفاض مختلف الأعيرة، وعاد سعر غرام الذهب عيار 24 إلى ما دون مستوى 500 درهم، فيما سجلت الفضة تراجعاً طفيفاً.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 499.50 درهماً مقابل 504.25 دراهم أمس، بتراجع 4.75 دراهم، فيما هبط عيار 22 بمقدار 4.50 دراهم إلى 462.50 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 443.50 درهماً، وعيار 18 نحو 380 درهماً. وتراجع سعر غرام الفضة بشكل طفيف إلى 6.76 دراهم، فيما بلغت الأونصة 210.24 دراهم.

الذهب

عيار 24: 499.50 درهماً

عيار 22: 462.50 درهماً

عيار 21: 443.50 درهماً

عيار 18: 380.00 درهماً

الفضة

الغرام: 6.76 دراهم

الأونصة: 210.24 دراهم

الكيلوغرام: 6759.37 درهماً