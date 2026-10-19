ناقلات إماراتية تمدد إلغاء رحلاتها إلى مطارات سعودية حتى 24 أكتوبر



مددت ناقلات جوية إماراتية إلغاء عدد من رحلاتها إلى مطارات في المملكة العربية السعودية حتى 24 أكتوبر الجاري، في ظل الأوضاع الراهنة والاضطرابات الإقليمية التي تؤثر في حركة الطيران، حيث شملت الإلغاءات رحلات إلى الرياض والدمام وأبها وجدة، مع استمرار متابعة الناقلات للمستجدات التشغيلية وإجراء التعديلات اللازمة على جداول رحلاتها.

وتعمل الناقلات على مساعدة المسافرين المتأثرين بالإلغاءات في إعادة ترتيب خطط سفرهم، مع إمكانية الاستفسار عن خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر وفقاً لسياسات وشروط كل ناقلة، داعية المسافرين إلى التواصل مع مراكز خدمة العملاء أو الجهات التي أصدرت التذاكر، والتحقق من حالة الرحلات عبر المواقع الإلكترونية والقنوات الرسمية قبل التوجه إلى المطارات.



«طيران الإمارات»



ألغت «طيران الإمارات» ثلاث رحلات مجدولة من دبي إلى جدة يومي 19 و20 أكتوبر، وفقاً لبيانات حالة الرحلات الجوية، شملت الرحلات «EK801» و«EK805» و«EK803»، حيث أظهرت البيانات إلغاء الرحلات الثلاث في كلا اليومين. كما أدرجت الناقلة ثلاث رحلات من دبي إلى الرياض ضمن الرحلات الملغاة يوم 19 أكتوبر، وهي «EK815» و«EK819» و«EK817».



«فلاي دبي»



وفي السياق ذاته، أعلنت «فلاي دبي» إلغاء رحلاتها إلى عدد من الوجهات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الرياض والدمام وأبها، حتى 24 أكتوبر الجاري، في ظل المستجدات التي تؤثر في عمليات الطيران بالمنطقة. وقال متحدث باسم «فلاي دبي»: «نظراً للأوضاع الراهنة، نتوقع حدوث بعض التغييرات في رحلاتنا المنتظمة إلى المملكة العربية السعودية، حيث تم إلغاء رحلات فلاي دبي إلى عدد من الوجهات في المملكة، بما في ذلك الرياض والدمام وأبها، حتى 24 أكتوبر». وأضاف: «نواصل متابعة الوضع عن كثب، وسنوافي عملاءنا بأحدث المستجدات عبر قنواتنا الرسمية بشأن أي تعديلات قد تطرأ على جدول رحلاتنا». ودعت الناقلة المسافرين إلى التحقق بانتظام من حالة رحلاتهم، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم، لضمان تلقي أحدث المعلومات المتعلقة بأي تغييرات في مواعيد الرحلات أو حالتها التشغيلية.



«الاتحاد للطيران»



وأعلنت «الاتحاد للطيران» تمديد إلغاء جميع رحلاتها بين أبوظبي وكل من الرياض والدمام حتى السبت 24 أكتوبر، إلى جانب استمرار إلغاء أربع رحلات بين أبوظبي وجدة خلال الفترة نفسها، في إطار التعديلات التشغيلية التي تجريها الناقلة على جدول رحلاتها.

وأوضحت الناقلة، في أحدث تحديثاتها بشأن حركة السفر، أن الإلغاءات على خط جدة تشمل الرحلتين «EY601» و«EY603» من أبوظبي إلى جدة، والرحلتين «EY602» و«EY604» من جدة إلى أبوظبي. وأكدت «الاتحاد للطيران» أن الوضع التشغيلي لا يزال متغيراً، مع احتمال إجراء تعديلات إضافية على جداول الرحلات، داعية المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني قبل التوجه إلى المطار. وأشارت إلى أن فرق العمل تواصل تقديم الدعم للمسافرين المتأثرين بالإلغاءات ومساعدتهم في إعادة ترتيب خطط سفرهم، مؤكدة أن سلامة المسافرين وأطقم الطائرات وراحتهم تأتي في مقدمة أولوياتها التشغيلية.

وتعكس هذه التعديلات استمرار تأثر بعض الرحلات الجوية بين الإمارات والسعودية بالمستجدات التشغيلية في المنطقة، مع تفاوت نطاق الإلغاءات ومدتها بين الناقلات الثلاث، وسط دعوات للمسافرين إلى متابعة التحديثات الرسمية قبل مواعيد سفرهم، والتواصل مع شركات الطيران لمعرفة البدائل المتاحة في حال إلغاء رحلاتهم.