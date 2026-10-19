الإمارات.. ارتفاع طفيف لأسعار الذهب واستقرار الفضة





ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع بداية الأسبوع، مقارنة بآخر جلسات الأسبوع الماضي، إذ سجل الذهب زيادة طفيفة شملت مختلف الأعيرة، فيما حافظ عيار 24 على مستواه فوق 500 درهم للغرام، بالتزامن مع استقرار نسبي في أسعار الفضة.

وصعد سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 504.25 دراهم مقابل 503 دراهم يوم الجمعة، بزيادة 1.25 درهم، فيما ارتفع عيار 22 بمقدار درهم واحد إلى 467 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 447.75 درهماً، وعيار 18 نحو 383.75 درهماً. واستقر سعر غرام الفضة نسبياً عند 6.80 دراهم، فيما بلغت الأونصة 211.51 درهماً.



الذهب



عيار 24: 504.25 دراهم

عيار 22: 467.00 درهماً

عيار 21: 447.75 درهماً

عيار 18: 383.75 درهماً



الفضة



الغرام: 6.80 دراهم

الأونصة: 211.51 درهماً

الكيلوغرام: 6800.20 درهم