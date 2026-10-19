«الاتحاد للطيران» تمدد إلغاء رحلاتها إلى مطارات سعودية حتى 24 أكتوبر



مددت «الاتحاد للطيران» إلغاء رحلاتها بين أبوظبي وكل من الرياض والدمام حتى يوم السبت 24 أكتوبر الجاري، إلى جانب استمرار إلغاء 4 رحلات بين أبوظبي وجدة خلال الفترة نفسها، في ظل الاضطرابات الإقليمية التي تؤثر في حركة الطيران.

وأوضحت الناقلة، في أحدث تحديثاتها بشأن حركة السفر، أن قرار التمديد يشمل جميع الرحلات بين أبوظبي والرياض والدمام، فيما تقتصر الإلغاءات على خط جدة على الرحلات EY601 وEY603 من أبوظبي إلى جدة، والرحلتين EY602 وEY604 من جدة إلى أبوظبي.

وأكدت «الاتحاد للطيران» أن الوضع التشغيلي لا يزال متغيراً، مع احتمال إجراء تعديلات إضافية على جداول الرحلات، داعية المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني قبل التوجه إلى المطار.

وأشارت الناقلة إلى أن فرق العمل تواصل تقديم الدعم للمسافرين المتأثرين بالإلغاءات ومساعدتهم في ترتيبات سفرهم، مؤكدة أن سلامة المسافرين وأطقم الطائرات وراحتهم تأتي في مقدمة أولوياتها التشغيلية.