علي الحوسني لـ «البيان»: بفضل القيادة الرشيدة.. الإمارات حجزت مقعدها بين الاقتصادات العظمى





تقدم علي الحوسني، المدير التنفيذي المنتخب في صندوق النقد الدولي، بخالص الشكر والامتنان لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على دعمه اللا محدود وتشجيعه للكوادر الاقتصادية المالية الوطنية، مؤكداً أنه بفضل جهود القيادة الرشيدة، حجزت دولة الإمارات مقعدها بين الاقتصادات العظمى.

وقال علي الحوسني لـ «البيان»، في أول تصريحات خاصة لوسيلة إعلامية بعد انتخابه مديراً تنفيذيا لصندوق النقد الدولي: «نبارك للقيادة الرشيدة هذا الإنجاز ونتقدم لها بأسمى آيات الشكر والعرفان على الثقة التى أولتنا إياها بتمثيل الدولة في هذا المحفل الدولي المهم».

وأضاف علي الحوسني: «كما نتقدم بخالص الشكر والامتنان لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على دعمه اللا محدود وتشجيعه للكوادر الاقتصادية المالية الوطنية، والذي ارتقى بسياستنا الاقتصادية والمالية إلى أعلى المراتب العالمية، وعزز دور دولة الإمارات في كبرى المنظمات الدولية وحجز مقعدها بين الاقتصادات العظمى».

وتابع علي الحوسني: «يعد انتخابنا كأول مدير تنفيذي وممثلاً للمجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، ما هي إلا ترجمة لاستراتيجية طويلة الأمد وضعتها القيادة الرشيدة للمنافسة مع كبرى الاقتصادات العالمية، وجعلت من دولة الإمارات مركزاً اقتصادياً ومالياً فعالاً ومتكاملاً».

وأوضح أنه في ظل الأزمات و الصراعات التي تشهدها دول المنطقة والعالم، والتي توثر بشكل واضح على معدلات النمو والتضخم، سيرتكز اهتمامنا في المرحلة المقبلة على خلق آليات وسياسات مالية ونقدية، تساهم في تخفيف العبء الاقتصادي على دول المجموعة والمنطقة، من خلال توظيف دور الصندوق المحوري في تقديم الدعم التمويلي وتقييم اقتصادات الدول ونظامها المالي وتقوية صلابتها، وبناء القدرات البشرية والنظم بما يتناسب مع احتياجاتها.

وأكد علي الحوسني أن انتخاب دولة الإمارات كممثل للمجموعة يعكس مكانة الدولة الاقتصادية والمالية على المستوى الإقليمي و الدولي، والثقة التى تحظى بها الدولة كداعم أساسي لمسيرة التنمية والتعاون الدولي. كما تعد دولة دولة الإمارات عضواً مهماً وفعالاً في صندوق النقد الدولي من خلال مساهمتها المادية الكبيرة في عدة صناديق ائتمانية تدفع من خلالها عجلة النمو والتطور في دول العالم الصغيرة ومتوسطة الحجم، والدول التي تعاني من هشاشة الاقتصاد.

واختتم علي الحوسني تصريحه لـ «البيان» قائلاً: «كلنا ثقة في ظل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة اللا محدود والتي وضعت كل معايير النجاح، إننا سنشهد حضوراً مكثفاً مستقبلاً في المؤسسات والمنظمات الدولية، لشباب وشابات الإمارات الذين يملكون كل مقومات النجاح والإرادة، وسنسعى جاهدين لرفع راية الدولة عالية خفاقة في المحافل الدولية».