تعافي مبيعات وقود السفن في الفجيرة خلال سبتمبر

أظهرت أحدث بيانات من ​منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)، نشرتها ستاندرد اند بورز ‌جلوبال، ​أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة في الإمارات ارتفعت قليلاً في سبتمبر.

وظلت المبيعات الشهرية مستقرة فوق مستوى 200 ألف متر مكعب للشهر الثالث ⁠على التوالي.

وارتفعت إمدادات زيت الوقود في الفجيرة الشهر الماضي، ما ‌أتاح للميناء الحفاظ على بعض عمليات تزويد السفن بالوقود وزيادة الصادرات إلى آسيا.

وبلغت ‌مبيعات وقود السفن، باستثناء زيوت التشحيم، 236735 متراً مكعباً (نحو 235 ألف طن) في سبتمبر، بزيادة تقارب 4.9 ‌% على أساس شهري.

وانخفضت مبيعات وقود السفن منخفض الكبريت ​من زيت الوقود المتبقي ‌3.2 % ​مقارنة بالشهر السابق إلى ⁠144551 متراً مكعباً في سبتمبر.

وارتفعت مبيعات وقود السفن عالي الكبريت من زيت الوقود المتبقي 17.9 ​% ⁠خلال الفترة ⁠نفسها إلى 68797 متراً مكعباً.

ووفق البيانات زادت مبيعات زيت الغاز البحري منخفض الكبريت 27.4 % إلى 22990 ⁠متراً مكعباً، وبلغت مبيعات أنواع زيت الغاز البحري الأخرى 397 متراً مكعباً، أي أكثر من 3 أمثال مستواها في أغسطس، فيما تراجعت الحصة السوقية لوقود السفن منخفض الكبريت إلى ‌71 % في سبتمبر من 74 % في أغسطس، ​بينما ارتفعت حصة وقود السفن عالي الكبريت إلى 29 % من 26 %.



