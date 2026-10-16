13.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

1493

إجمالي عدد الصفقات

2676

مبايعة بقيمة 8.5 مليارات

1266

رهناً بـ 3.7 مليارات

5.3

مليارات مبيعات العقارات الجاهزة

187

مليوناً لرهن أرض في «سيتي أوف آربيا»

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 13.4 مليار درهم خلال أسبوع نتجت عن 1493 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2676 مبايعة بقيمة 8.5 مليارات درهم، و1266 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.7 مليارات درهم، كما سُجل 251 معاملة هبة بقيمة 1.1 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 222 مبايعة لأراضٍ، و2182 مبايعة لوحدات سكنية و272 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 514 رهناً لأراض، و622 رهناً لوحدات سكنية، و130 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 5.3 مليارات درهم نتجت عن 962 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 3.2 مليارات درهم نتجت عن 1714 صفقة.

وحلت منطقة دبي مارينا من حيث قيمة المبيعات بـ1 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة نخلة جبل علي بـ739 مليون درهم، وثالثاً منطقة مدينة المطار بـ382 مليون درهم، ورابعاً منطقة الخليج التجاري بـ329 مليون درهم، وخامساً منطقة نخلة جميرا بـ321 مليون درهم.

وشهدت منطقة «سيتي أوف آربيا» معاملة رهن لقطعة أرض 187 مليون درهم، كما سجلت معاملة هبة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 83 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة فاخرة في نخلة جميرا بقيمة 53 مليون درهم.