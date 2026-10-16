مصرف الإمارات المركزي يعزز شراكاته المالية العالمية في اجتماعات بانكوك



يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقد اجتماعاته الثنائية مع كبرى المؤسسات المالية الدولية والمصارف المركزية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 2026 المنعقدة في بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر، بما يعزز التعاون وتبادل الخبرات، ويدعم الشراكات الاستراتيجية العالمية.

وفي هذا الإطار عقد المصرف المركزي اجتماعاً ثنائياً مع كل من بنك كوريا، البنك المركزي لجمهورية كوريا الشقيقة، وسلطة النقد في سنغافورة، لبحث سبل تعزيز التعاون في القطاع المالي، وتبادل الخبرات بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص تطوير الشراكة بين الجانبين.

ويأتي ذلك في إطار حرص مصرف الإمارات المركزي على توسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين، وتعزيز التنسيق وتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم تطوير القطاع المالي، ويرسخ الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية.